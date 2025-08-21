Live TV

Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de aviație din subordonea Ministerului Economiei

Pilotul Cătălin Prunariu. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că i-a solicitat pilotului Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu şi expert în domeniul aviaţiei, să se implice în una dintre companiile de profil aflate în subordinea Ministerului Economiei, iar acesta a acceptat. Vom vedea în perioada următoare sub ce formă”, adaugă ministrul, subliniind că îşi doreşte ca profesionişti care au făcut performanţă în sectorul privat să se implice în companiile de stat.

L-am invitat să se ocupe de una dintre companiile de aviaţie pe domnul Cătălin Prunariu. Dacă nici dumnealui nu e potrivit pentru industria de aviaţie, nu ştiu câţi alte sute de oameni ar mai putea fi potriviţi. Nu-l cunoşteam înainte”, a afirmat ministrul Economiei, joi seară, conform news.ro.

El a subliniat că pilotul a acceptat invitaţia sa.

Da, a acceptat şi îi mulţumesc şi mă simt onorat. Şi nu e membru USR, nu-mi este cunoscut, am analizat spectrul pe cine să mai pot invita, i-am aflat numărul de telefon, l-am sunat, l-am invitat la minister, s-a gândit câteva zile, bănuia că în companiile de stat sunt tot felul... i-am garantat că nimeni nu se amestecă şi a acceptat să se implice, vom vedea în perioada următoare sub ce formă. Am nevoie de astfel de oameni. Nu se poate să scoţi la liman o companie a statului român care a fost ţinută captivă cel puţin 8 ani, dacă nu 30, prin nişte oameni care sunt puşi acolo şi li se spune: uită-te bine în ochii mei, te pun acolo, îţi dau sinecura asta, dar mie îmi execuţi şi îmi asculţi ce direcţii îţi dau!”, a explicat Radu Miruţă.

El a spus că în ultimii ani companiile statului român merg din ce în ce mai rău”, considerând că acest lucru se întâmplă din cauză că acolo au fost puşi oameni care să se mufeze la interese”.

Pilotul Cătălin Prunariu este comandant, pilot instructor şi este fiul lui Dumitru Prunariu. El a fost membru în Consiliul de Administraţie al Autorităţii Aeronautice Civile Române.

