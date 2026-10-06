Live TV

Radu Miruță anunță reguli noi în Portul Constanța: transporturile de cereale vor fi programate după capacitatea navelor

Data publicării:
radu miruta
Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Problemele semnalate de fermieri în transportul cerealelor către Portul Constanța nu sunt provocate de lipsa capacității feroviare, ci de programarea și coordonarea necorespunzătoare a operațiunilor, a afirmat marți ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. El a anunțat emiterea unui ordin prin care transporturile vor fi programate în funcție de navele care urmează să fie încărcate și de capacitatea acestora.

„Un pic de ordine pentru procesarea cerealelor românești în Portul Constanța. Cerealele românești trebuie să circule, nu să stea blocate în trenuri și TIR-uri. Am decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, administrația portului cunoaște din timp navele care urmează să intre la încărcare și capacitatea fiecăreia. Informațiile vor fi transmise operatorilor feroviari și rutieri, care vor avea la dispoziție câteva zile pentru a programa transporturile de cereale destinate fiecărei nave.

„Vagoanele de tren și TIR-urile nu mai stau încărcate prin triaje și parcări, devenind depozite de cereale mobile. Dispare mica înțelegere despre cine iese din coadă și intră înainte la încărcat. Se reduce timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, îmbunătățim coordonarea dintre Port, operatori, transportatori și producători și introducem un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile. Nu există o lipsă de capacitate pe calea ferată. Există loc pentru mai multe trenuri. Problema este lipsa de coordonare”, a mai scris Miruță.

Măsura a fost anunțată după ce fermierii au reclamat dificultăți logistice care întârzie transportul și exportul cerealelor prin Portul Constanța.

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a anunțat luni modificarea ordinului privind regimul de acceptare a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc portul maritim. Schimbarea urmărește fluidizarea exportului cerealelor și reducerea timpilor de așteptare pentru trenurile și camioanele încărcate.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
2026-10-05-3527
2
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
pamantul vazut din spatiu
4
„Rămânem rapid fără timp”: șapte dintre cele nouă sisteme vitale ale Pământului au...
nicusor dan profimedia
5
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Digi Sport
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Militari americani
Radu Miruţă: În timp ce în alte ţări pleacă militari americani, în România au venit vreo 440-450 suplimentar. Eu zic că e semnificativ
radu miruta nato
Miruță: „E multă incertitudine, dar am încredere că, indiferent de opţiunea politică, nu ne dorim întuneric”
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
De ce au fost prezenți militari la audierea lui Radu Miruță din Parlament: explicațiile oficiale de la Ministerul Apărării
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Grindeanu nu îşi explică de ce Miruţă a venit la audieri împreună cu trei generali: Habar n-are de domeniu
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Răspunsul lui Radu Miruță la amenințarea PNL cu CCR: „Oamenii s-au săturat de gălăgia politică”. Ce spune despre anticipate
Recomandările redacţiei
nava bulgaria
Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei: una...
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
„Respect ideile bune, indiferent de unde vin”. Mesajul lui Luca...
Sediul central al PSD din București.
Ședință crucială în PSD pentru soarta Guvernului propus de Luca...
Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei
Avertismentul lui Cristian Bușoi pentru iarna și primăvara lui 2027...
Ultimele știri
Protestele elevilor iau amploare în Franța: 1.800 de licee, afectate în „ziua mobilizării”. Sunt așteptați 200 de mii de persoane
Rusia testează o tactică din Al Doilea Război Mondial pentru a se apăra împotriva dronelor ucrainene: baloanele pentru baraj
Sondaj MAI: 95% dintre români ar folosi RO Wallet. Ce documente vor în aplicația de identitate digitală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii pentru care viața devine tot mai frumoasă odată cu trecerea anilor. Ce e mai bun abia urmează
Cancan
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Fanatik.ro
Gigi Becali știe decizia lui Hagi: “N-are cu cine, eu făceam 25 de schimbări la pauză! Are România vreun...
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Analiza lui Marius Șumudică după înfrângerea României: “Hagi e bulversat! Trece de la o stare la alta”
Adevărul
Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE
Playtech
De ce pun unii șoferi o pungă pe oglinzile mașinii peste noapte. Trucul care te poate scuti de o problemă...
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Pro FM
Una în rochie transparentă, cealaltă în roșu aprins. Dua Lipa și Shakira au făcut spectacol la Madrid
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Șapte cafele pe zi pentru un copil de clasa a VII-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite
Newsweek
Când se plătesc pensiile, indemnizațiile și alocațiile în octombrie? Când iau bani persoanele cu handicap?
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Tom Cruise refuză să fie numit „ultimul mare star de cinema”. Ce a spus despre Brad Pitt într-un interviu rar
UTV
Dua Lipa a strălucit într-o rochie transparentă cu spatele gol, alături de Shakira. Cele două artiste au...