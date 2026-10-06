Radu Miruță anunță reguli noi în Portul Constanța: transporturile de cereale vor fi programate după capacitatea navelor

Problemele semnalate de fermieri în transportul cerealelor către Portul Constanța nu sunt provocate de lipsa capacității feroviare, ci de programarea și coordonarea necorespunzătoare a operațiunilor, a afirmat marți ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. El a anunțat emiterea unui ordin prin care transporturile vor fi programate în funcție de navele care urmează să fie încărcate și de capacitatea acestora.

„Un pic de ordine pentru procesarea cerealelor românești în Portul Constanța. Cerealele românești trebuie să circule, nu să stea blocate în trenuri și TIR-uri. Am decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

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Potrivit acestuia, administrația portului cunoaște din timp navele care urmează să intre la încărcare și capacitatea fiecăreia. Informațiile vor fi transmise operatorilor feroviari și rutieri, care vor avea la dispoziție câteva zile pentru a programa transporturile de cereale destinate fiecărei nave.

„Vagoanele de tren și TIR-urile nu mai stau încărcate prin triaje și parcări, devenind depozite de cereale mobile. Dispare mica înțelegere despre cine iese din coadă și intră înainte la încărcat. Se reduce timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, îmbunătățim coordonarea dintre Port, operatori, transportatori și producători și introducem un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile. Nu există o lipsă de capacitate pe calea ferată. Există loc pentru mai multe trenuri. Problema este lipsa de coordonare”, a mai scris Miruță.

Măsura a fost anunțată după ce fermierii au reclamat dificultăți logistice care întârzie transportul și exportul cerealelor prin Portul Constanța.

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a anunțat luni modificarea ordinului privind regimul de acceptare a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc portul maritim. Schimbarea urmărește fluidizarea exportului cerealelor și reducerea timpilor de așteptare pentru trenurile și camioanele încărcate.

Editor : A.D.