Live TV

Exclusiv Radu Miruță: Companii ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român. Le controlez pe toate

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat vineri seara, în exclusivitate la Digi24, că multe „companii ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român”, subliniind că la șase din șase firme controlate s-au făcut numiri de conducere încălcându-se legea. Din acest motivul, Miruță a dispus un audit la toate companiile din subordine, și unde va găsi nereguli le va înainta Parchetului.

„Companiile astea ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român. Vă spun că în ultimii 8 ani, la Ministerul Economiei, șase din șase companii, și toate sunt în aceeași situație, au făcut numiri de conducere încălcând legea”, a declarat Radu Miruță.

„Nu se putea altfel. Deci s-a pornit din 2016, aceste companii nu mai au conducere, s-a emis un ordin de ministru în 2017 să se înceapă selecția până în 2024. Nu s-a întâmplat nimic, iar în 2024, când nu mai era acea lege valabilă, au pornit o prefăcătorie de selecție, nerespectând legea valabilă în acel moment și respectând o lege care nu mai exista, dar nu întâmplător. Diferența era una semnificativă. Pe legea veche, îi puneau cu pixul, pe legea nouă, mai aveau de trecut prin două hopuri, asta nu este din categoria că au vrut și alții să facă, că e dovadă, nu că n-au vrut să o facă, o dovadă că au vrut să blocheze dezvoltarea companiilor de stat.

Întrebat de jurnalista Digi24 Roxana Lăzărescu dacă a sesizat Parchetul cu privire la aceste chestiuni, Miruță a spus că după ce a văzut că la șase din șase companii din subordine situația este aceeași în ceea ce privește numirile conducerii, a extins auditul la toate celelalte.

„Aștept să văd dacă se confirmă. Am observat la primele șase, după care tot acest pachet va merge pe Parchet”, a subliniat ministrul.

În legătură cu durata auditului, Radu Miruță a spus că „e o chestiune de dimensiune a echipei care face acest control și de documente oficiale care le primesc”.

„Nu mă voi opri. Și cât timp sunt acolo, companiile de stat vor avea pe cineva care speră să le pună într-o situație mai bună”, a adăugat acesta.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
Gigi Becali nici nu se gândește să-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul
Digi Sport
Gigi Becali nici nu se gândește să-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
radu miruta in studioul digi24
Certuri în Coaliție. Pachetul 2 de măsuri fiscale întârzie. Radu...
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Donald Trump ține lumea cu sufletul la gură. Președintele SUA face...
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Avertizare cod portocaliu pentru București și Ilfov. Furtuna a...
tulsi gabbard langa donald trump
Tulsi Gabbard blochează accesul partenerilor SUA la secretele despre...
Ultimele știri
Uniunea Europeană anunţă că a transferat Ucrainei 4,05 miliarde de euro
Administratorul unui parc de distracții din Franța a fost reținut pentru că a interzis accesul unui grup de turiști israelieni
Ministrul Apărării: „Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu miruta la o sedinta
Ministerul Economiei a primit sute de CV-uri, după apelul lui Radu Miruță: „Am fost surprins”
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de aviație din subordonea Ministerului Economiei
marco rubio
Administraţia Trump verifică 55 de milioane de persoane care au vize pentru SUA. Există riscul revocării sau expulzării
radu miruta la o sedinta
Radu Miruţă: O sumă corectă pentru înfiinţarea unei firme ar fi cam cât costă desfiinţarea. De la un leu la 8.000 de lei e cam abrupt
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță acuză că în șase companii de stat a fost numită ilegal conducerea. Două persoane, cercetate disciplinar
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a descoperit totul
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost...
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Sindicalistul Geană, mândru că George Simion a fost la protestul Romsilva. Are 6.500€/lună venituri
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Un studiu asociază mii de decese în Germania cu rezistenţa la antibiotice. „Una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...