Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat vineri seara, în exclusivitate la Digi24, că multe „companii ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român”, subliniind că la șase din șase firme controlate s-au făcut numiri de conducere încălcându-se legea. Din acest motivul, Miruță a dispus un audit la toate companiile din subordine, și unde va găsi nereguli le va înainta Parchetului.

„Companiile astea ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român. Vă spun că în ultimii 8 ani, la Ministerul Economiei, șase din șase companii, și toate sunt în aceeași situație, au făcut numiri de conducere încălcând legea”, a declarat Radu Miruță.

„Nu se putea altfel. Deci s-a pornit din 2016, aceste companii nu mai au conducere, s-a emis un ordin de ministru în 2017 să se înceapă selecția până în 2024. Nu s-a întâmplat nimic, iar în 2024, când nu mai era acea lege valabilă, au pornit o prefăcătorie de selecție, nerespectând legea valabilă în acel moment și respectând o lege care nu mai exista, dar nu întâmplător. Diferența era una semnificativă. Pe legea veche, îi puneau cu pixul, pe legea nouă, mai aveau de trecut prin două hopuri, asta nu este din categoria că au vrut și alții să facă, că e dovadă, nu că n-au vrut să o facă, o dovadă că au vrut să blocheze dezvoltarea companiilor de stat.

Întrebat de jurnalista Digi24 Roxana Lăzărescu dacă a sesizat Parchetul cu privire la aceste chestiuni, Miruță a spus că după ce a văzut că la șase din șase companii din subordine situația este aceeași în ceea ce privește numirile conducerii, a extins auditul la toate celelalte.

„Aștept să văd dacă se confirmă. Am observat la primele șase, după care tot acest pachet va merge pe Parchet”, a subliniat ministrul.

În legătură cu durata auditului, Radu Miruță a spus că „e o chestiune de dimensiune a echipei care face acest control și de documente oficiale care le primesc”.

„Nu mă voi opri. Și cât timp sunt acolo, companiile de stat vor avea pe cineva care speră să le pună într-o situație mai bună”, a adăugat acesta.

