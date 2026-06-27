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Radu Miruță demontează dezinformările din Transporturi: 7 din 9 loturi SAFE de autostradă merg la firme românești

Data publicării:
radu miruta foto gov ro
Radu Miruță. Foto: gov.ro
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Din articol
Cum funcționează și ce este SAFE

Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruţă, a transmis, sâmbătă, că șapte din cele nouă loturi de autostradă finanțate prin programul european SAFE au fost atribuite unor companii din România. Acesta respinge informațiile false potrivit cărora toate contractele ar fi mers către firme din Ucraina.

„Haideţi să mai demontăm azi o altă ştire falsă, de data aceasta de la Transporturi. Cum că toţi banii din SAFE pentru loturile de autostrăzi se duc la firme din Ucraina şi nu la cele din România. Adevărul: dintre cele nouă loturi de autostradă cu bani din SAFE, şapte au fost atribuite către firme din România, unul către o firmă din Italia şi unul a fost câştigat de o firmă din Spania”, a scris Radu Miruţă pe pagina sa de Facebook.

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Acesta a mai adăugat că SAFE este „primul program major care a demonstrat că ţine cu industria din România”.

Cum funcționează și ce este SAFE

Programul SAFE (Acţiunea pentru Securitatea Europei) este un instrument financiar european de împrumut prin care România accelerează investiţiile în capacitatea militară, industria de apărare şi securitatea naţională.

România poate atrage 16,68 miliarde de euro pentru investiții în apărare, beneficiind de a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia.

Potrivit proiectului, cea mai mare parte a fondurilor revine Ministerului Apărării Naționale, care va gestiona aproximativ 9,7 miliarde de euro, reprezentând aproape 60% din întreaga alocare. Totodată, Ministerul Transporturilor beneficiază de 4,20 miliarde de euro, iar Ministerul Afacerilor Interne de 2,10 miliarde.

Pe lista instituțiilor care primesc fonduri din programul SAFE se numără și Serviciul Român de Informații (501 milioane euro), Serviciul de Protecție și Pază (68,2 milioane euro), Serviciul de Telecomunicații Speciale (38,5 milioane euro), Administrația Națională a Penitenciarelor (33,2 milioane euro) și Serviciul de Informații Externe (32,3 milioane euro).

Comisia Europeană a finalizat pe 21 mai procedura de semnare a acordului SAFE cu România, deschizând accesul țării la 16,68 miliarde de euro. Acordul stabilește condițiile de acordare a împrumutului, perioada de disponibilitate și mecanismul prin care România va putea transmite cereri de plată.

Prima tragere poate fi solicitată în octombrie 2026, iar perioada de disponibilitate a împrumutului este până la 31 decembrie 2030. După intrarea în vigoare a acordului, România poate solicita o prefinanțare de 15%, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde euro.

Fiecare tranșă, inclusiv prefinanțarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani.

Editor : A.P.

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