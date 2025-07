Radu Miruță, despre directorii Salrom: Ei erau convinși că sunt performanți. Tragedia de la Salina Praid era previzibilă

Radu Miruță a declarat că a discutat cu directorii de la Salrom, care administrează Salina de la Praid, și a înțeles că „ei erau convinși că sunt foarte performanți, dar noi nu mai avem azi salina”. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a devăluit că indemnizațiile directorilor și membrilor în consiliile de administrație au crescut și de cinci ori, în ultimele luni, chiar dacă liderii politici căutau soluții de reducere a cheltuielilor.

„Am cerut niște explicații și am luat niște măsuri pentru cei de la Salrom pentru care am propus revocarea din funcție. Am avut niște discuții cu ei ca să încerc varianta ușoară de a rezolva situația. Din discuțiile cu aceștia, ei erau convinși că sunt foarte performanți, dar noi nu mai avem azi salina” a explicat Radu Miruță la Antena 3 CNN, întrebat dacă a discutat cu directorii de la Salrom despre acțiunile pe care le-au întreprins la Salina de la Praid.

Potrivit lui Radu Miruță, directorii Salrom invocau performanța în timp ce principala lor responsabilitate, protejarea zăcământului de sare, a fost complet neglijată, iar salina a fost lăsată să se inunde. „Tragedia de acolo era previzibilă”, a subliniat el.

Ministrul Economiei a adăugat că a evitat procedura clasică de revocare pentru management defectuos, care riscă să fie atacată în instanță, și a apelat la un mecanism legal care permite revocarea automată în cazul în care există un prejudiciu.

„Nu mai votez eu revocarea, ci ministerul ia act. Am invocat acest temei și am convocat AGA”, a mai spus el.

„În statul român, uneori se iau decizii intenționat cu vulnerabilități, tocmai pentru ca statul să plătească a doua oară. La Salrom nu se va întâmpla acest lucru”, a explicat Miruță.

Directorul Salrom, indemnizație majorată de la 32.000 la 38.000 lei, la sfârșitul lunii mai

Radu Miruță, a declarat la începutul lunii iunie că directorul Salrom și-a majorat indemnizația fixă de la 32.000 la 38.000 de lei la sfârșitul lunii mai, imediat după inundațiile de la Salina Praid. Deși inițial se spunea că majorarea a avut loc în 2025, oficialul a clarificat că aceasta a fost făcută în 2024, chiar în perioada în care salina era afectată de dezastru.

Pe 29 mai 2025, Salina Praid a fost inundată complet, după creșterea debitului pârâului Corund de peste 100 de ori care a dus la pătrunderea a aproximativ 7 milioane de metri cubi de apă ultrasărată în galerii.

În iunie, Miruță a spus că nu a văzut o preocupare din partea conducerii Salrom în ceea ce priveşte rezolvarea problemei de la Praid, și că în prezent există riscul ca mina să se prăbuşească şi să se transforme în lac.

Ministrul Mediului: La Praid există responsabilităţi partajate. O grămadă de instituţii au aşteptat să se întâmple un dezastru

„Indemnizații majorate în ultimele luni și de 5 ori, în unele situații”

Radul Miruță a vorbit și despre cum și-au majorat indemnizațiile directorii și membrii consiliilor de administrație în ultimele luni, chiar și atunci când liderii politici căutau soluții pentru reducerea cheltuielilor. Ministrul Economiei a adăugat că au fost unele situații în care indemnizațiile au fost crescute și de 5 ori.

„Adesea în companiile statului sunt conduceri care decid împotriva interesului statului român. Sunt foarte multe mecanisme obișnuite de mult timp. Unele dintre ele vor fi rezolvate în perioada imediat următoare. Ce m-a surprins e că în perioada în care ne străuduiam să găsim măsuri să reducem cheltuielile, în companiile de stat s-au mărit indemnizații și cu până la 5 ori mai mult decât erau în luna mai. M-am uitat pe cele mai deanjante: la Șantierul Naval Mangalia aveau membrii consiliului de administrație 2.260 de lei, dar în mai s-a mărit la 15.500, la Romarm aveau 6.500 de lei, în mai 2025 s-au dus la 19.950”, a explicat Miruță.

„Sunt multe astfel de situații. La directori dacă ne uităm, directorul Icertrans are salariu de 53.910. Toate sunt valori brute. Dar faptul că s-au mărit cu foarte puțin timp înainte de noul Guvern ridică niște semne de întrebări”, a declarat ministrul.

Miruță: „Vin cu tămâia să fugă această piază rea”

„„E vorba de o atitudine, cum te raportezi la resursele pe care statul român trebuie să le fructifice. Vin cu tămâia să fugă această piază rea”, a precizat Radu Miruță, glumind despre măsurile pe care urmează să le ia ca ministru al Economiei.

„Centralizez aceste lucruri, le voi schimba, chiar dacă planul pe care și l-au făcut ei a fost ca cel care vine să schimbe foarte greu. S-a încheiat selecția, întâmplator la astea cu mulți bani, pentru următorii patru ani prin ordonanța 109, indicatori de performanță foarte ușor și spun ești ministru nu ai ce să faci, că avem un contract.

Există și pentru cei care și-au betonat contractele o metodă: le voi introduce noi indicatori de performanță, nu vor fi în bătaie de joc, ci să reflecte efectiv performanța. Apoi la următoarea evaluare, peste câteva luni, se va face pe indicatorii noi introduși. Cei care nu vor bifa vor pleca. Nu se poate să fii în situația în care Guvernul le spune oamenilor că trebuie să ajute la reducerea deficitului și să vedem astfel de situații în companiile statului român”, a declarat el.

Acesta a dat și un exemplu aberant de companie care are trei angajați și patru membri în consiliul de administrație.

„Mamaia S.A. are trei angajați și consiliul de administrație de trei oameni și director. La trei angajați există patru șefi”, a dezvăluit Miruță

„Situațiile astea sunt des întâlnite. CA cu 19.950 de lei și mai sunt și în alte consilii în care mai ai 15.500. Sunt oameni puși în CA-uri cărora li s-a mărit de la 2260 la 15.000 și premiu au mai fost numiți în alt Consiliu. Cum te poți pricepe tu la toate? Să te pricepi și la una și la alta doar ca să încasezi 30.000 de lei? Mie mi se pare cusuț cu ață albă. Nu le-am făcut traseul. Sunt al celor care i-au pus acolo. (...) Eu am început lupta cu aceste companii. Ce e făcut prin lege poate fi și desfăcut. Trebuie modificată ordonanța 109 prin care să scadă și factorul de multiplicare, că ei pot lua până la 6 ori salariul mediu din companie, poate fi scăzut la 2”, a adăugat el.

Editor : A.P.