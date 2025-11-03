Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există nişte datorii ale acestor companii, să nu rămânem iar cu o pagubă

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că sunt preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, pentru că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă.

„Decizia Statele Unite cu privire la aceste sancţiuni pe plan internaţional nu este o decizie care are legătură cu decizia Guvernului României. Cu privire la aceste sancţiuni care au fost aplicate acestor companii, suntem preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. Ştiu că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că aceste datorii nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă”, a spus ministrul Economiei, despre sancţiunile aplicate companiei Lukoil.

Ministrul Radu Miruţă a mai spus că sunt aspecte pe care Ministerul de Finanţe, cel care este responsabil de aceste datorii, le are foarte atent în vedere şi identifică cea mai bună metoda pentru a securiza lucrurile, pe teritoriul României.

Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi 34 de filiale ale acestor companii, într-un nou pachet de sancţiuni americane.

Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil în Statele Unite, precum şi interzicerea tuturor companiilor americane de a face afaceri cu cele două companii.

