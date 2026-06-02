Radu Miruță, după prăbușirea dronei la Galați: „Nicio țară nu are resursele necesare pentru orice scenariu posibil”

Sursa foto: Facebook/Radu Miruță
Incidentul de la Galați, prezentat aliaților NATO România a comandat sisteme antidronă de aproximativ 3 miliarde de euro România cere întărirea apărării pe Flancul Estic

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat marți că niciun stat nu dispune permanent de toate resursele necesare pentru a răspunde oricărui tip de amenințare, argumentând astfel solicitarea adresată aliaților NATO pentru sprijin temporar în consolidarea apărării antidronă. Declarația a fost făcută după ce oficialul a prezentat la sediul SHAPE din Belgia incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Radu Miruță a participat marți la Conferința NATO de generare a capabilităților, organizată la sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), de la Mons, Belgia, unde a discutat cu reprezentanții militari ai celor 32 de state membre despre provocările de securitate de pe Flancul Estic al Alianței.

Într-o postare publicată pe Facebook după reuniune, ministrul a explicat de ce România a solicitat sprijin temporar din partea aliaților pentru întărirea apărării împotriva dronelor.

„Nu există nicio țară care să dețină, în orice moment, toate resursele necesare pentru orice scenariu posibil. Important este să identifici realist vulnerabilitățile, să le recunoști și să acționezi pentru a le reduce. Exact asta face România astăzi”, a transmis Miruță.

Incidentul de la Galați, prezentat aliaților NATO

Ministrul Apărării a declarat că a prezentat în fața reprezentanților NATO situația cu care se confruntă România în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor repetate provocate de drone rusești în apropierea graniței.

„În fața reprezentanților militari ai celor 32 de state membre, am prezentat realitatea cu care se confruntă România: drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO și riscurile pe care acestea le generează pentru cetățenii noștri. Am discutat inclusiv despre ultimul incident de la Galați și despre cum au ajuns românii să simtă mirosul de explozibil adus de dronele rusești. Și am justificat de ce consider că este legitim că am solicitat sprijin”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, în cadrul unei sesiuni dedicate provocărilor de securitate de pe Flancul Estic, oficialul român a prezentat detalii despre incidentul produs pe 29 mai, când o dronă de proveniență rusească a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați.

România a comandat sisteme antidronă de aproximativ 3 miliarde de euro

Radu Miruță a subliniat că România a luat deja măsuri pentru consolidarea apărării și că solicitarea adresată aliaților vine în contextul în care noile sisteme comandate nu vor fi livrate imediat.

„Prin programul SAFE am comandat capabilități moderne de apărare antiaeriană și antidronă, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Acestea vor răspunde nevoilor pe care le-am identificat, însă primele livrări vor începe peste aproximativ un an și jumătate. Până atunci, este legitim să solicităm sprijin aliat temporar pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic”, a transmis ministrul.

Acesta a precizat că România se află în dialog cu aliații încă din luna februarie pentru identificarea unor soluții temporare care să acopere vulnerabilitățile existente până la intrarea în dotare a noilor capabilități.

Potrivit ministrului, România a prezentat la SHAPE inclusiv contractele deja semnate pentru achiziția noilor sisteme, pentru a demonstra că își asumă investiții semnificative în apărare și contribuie la securitatea colectivă a Alianței.

„Am solicitat de atunci acest sprijin aliat. Acum am venit cu dovada contractelor semnate, demonstrând că România se ține de cuvânt și contribuie semnificativ la apărarea NATO”, a afirmat acesta.

Ministrul a explicat că următorul pas este ca reprezentanții militari ai statelor membre să propună factorilor politici aprobarea unui transfer temporar de capabilități, până la livrarea echipamentelor deja comandate de România.

România cere întărirea apărării pe Flancul Estic

În cadrul conferinței de la SHAPE, ministrul Apărării a solicitat contribuții suplimentare din partea aliaților pentru întărirea capacităților de monitorizare, avertizare timpurie și apărare împotriva amenințărilor emergente.

Totodată, el a reafirmat angajamentul României pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare a NATO și a evidențiat creșterea efortului național de apărare la 3,5% din PIB, precum și programele de modernizare aflate în derulare.

„România investește în propria apărare, însă timpul nu este în favoarea nimănui și până la livrarea capabilităților avem nevoie de sprijin din partea aliaților”, a declarat Radu Miruță.

În marja reuniunii, ministrul a avut întâlniri cu reprezentanții militari români acreditați la SHAPE și a discutat despre evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre, contribuția României la structurile de comandă ale NATO și perspectivele consolidării prezenței aliate pe Flancul Estic.

