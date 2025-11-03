Radu Miruţă a anunțat, referitor la programul SAFE al UE, că Guvernul analizează toate ofertele posibilie, fiind discuții pentru zona navală, ca să fie salvat șantierul Mangalia, pentru maşina de lupta infanteriei, pentru arma de asalt şi pentru drone. Ministrul Economiei a adăugat că a primit de la Ministerul Apărării criteriile operaţionale pe care aceste produse trebuie să le îndeplinească, iar la ministerul său este căutată cea mai bună variantă comercială pentru statul român.

„Suma pe care am primit-o de la Comisia Europeană se împarte în două categorii: o categorie mare de 11 miliarde de euro este pentru producția militară exclusiv, o altă categorie de aproximativ 5 miliarde de euro este pentru zona de transport, care este necesară și industriei naționale de apărare. E vorba de acele planuri de mobilizare care, pentru a transporta diverse produse ale Armatei române, are nevoie de anumite caracteristici pentru infrastructura de transport. Eu pot să vă dau detalii pentru zona de armament”, a declarat Radu Miruță, întrebat ce alte investiții vor atrage bani din programul SAFE, într-o conferință de presă susținută luni la Palatul Victoria.

„Suntem în discuții pentru zona navală, suntem în discuții pentru mașina de luptă a infanteriei, suntem în discuții pentru arma de asalt, suntem în discuție pentru drone, analizăm toate ofertele posibile; am primit de la Ministerul Apărării, care sunt criteriile operaționale pe care aceste produse trebuie să le îndeplinească, iar la Ministerul Economiei căutăm cea mai bună variantă comercială pentru statul român”, a completat el.

Miruță a mai spus că sunt analizate variante, prin acest mecanism SAFE, pentru a salva șantierul naval din Mangalia.

„Vreau să sting orice speculație și să vă asigur că există o colaborare permanentă între Ministerul Economiei, Cancelaria prim-ministrului, Ministerul Apărării și Administrația Prezidențială, astfel încât să identificăm cea mai bună metodă pentru a livra Armatei române produsele de care Armata română are nevoie. V-am dat câteva exemple care țin cont de dezmorțirea fabricilor din România care au capacitate să producă așa ceva. Suntem preocupați, așa cum am anunțat, ca prin acest mecanism SAFE, care aduce o finanțare pentru zona navală, să salvăm șantierul naval de la Mangalia”, a mai explicat ministrul Economiei.

El a adăugat că este analizată o variantă prin care statul român să poată obține un împrumut cu dobândă mică, această „dobândă prin SAFE care este de 3%, dacă la final prețul produsului este de 2-3 ori mai scump”.

„Sunt discuții comerciale pe care le analizăm, astfel încât să vedem că statul român reușește să obțină nu doar un împrumut cu dobândă mică, această dobândă prin SAFE care este de 3%, dacă la final prețul produsului este de 2-3 ori mai scump. Nu ne uităm doar să împrumutăm acești bani la o rată a dobânzii mică ci ne interesează ca produsul obținut, folosind acești bani, să aibă un preț corect și pentru asta suntem în discuții și cu armatele și cu reprezentanții armatelor celorlalte state europene, ale Ministerului Economiei, să observăm care este prețul corect pentru produsul respectiv”, a conchis Radu Miruță.

