Radu Miruță, întâlnire cu ministra Transporturilor din Serbia. Ce proiecte discută cele două țări

Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță s-a întâlnit, vineri la Timișoara, cu omoloaga din Serbia, Aleksandra Sofronijević. Cei doi oficiali au discutat despre nouă proiecte și măsuri pentru dezvoltarea conexiunilor de transport dintre România și Serbia, inclusiv autostrada Timișoara-Moravița și reluarea transportului feroviar de călători pe ruta Stamora Moravița-Vršac.

Radu Miruță a anunțat întâlnirea într-o postare pe Facebook, în care a precizat că discuțiile au fost „bune și aplicate”.

„Agenda a inclus nouă puncte de discuție legate de întărirea conexiunilor dintre cele două țări, proiecte-cheie pentru care ambele părți și-au asumat responsabilități concrete”, a scris Miruță.

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Potrivit acestuia, reprezentanții tehnici ai celor două ministere au stabilit un calendar concret de acțiuni.

Autostrada Timișoara-Moravița, printre priorități

În ceea ce privește autostrada Timișoara-Moravița, echipele tehnice din România și Serbia vor discuta în următoarele săptămâni despre actualizarea și adaptarea cadrului juridic la situația din teren.

Un alt subiect îl reprezintă regimul de ședere al șoferilor profesioniști sârbi în Spațiul Schengen. Partea sârbă urmează să transmită propuneri concrete pentru soluționarea acestei probleme, documentul urmând să fie analizat și de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe.

Totodată, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și instituția omoloagă din Serbia vor organiza controale comune pentru armonizarea modului de lucru și eficientizarea traficului greu la frontieră.

România și Serbia vor să reia transportul feroviar de călători

Un alt punct important al discuțiilor a vizat reluarea transportului internațional feroviar de călători pe ruta Stamora Moravița-Vršac.

„Reprezentanții companiilor de căi ferate din ambele țări încep discuțiile tehnice pentru reluarea transportului internațional feroviar de călători pe ruta Stamora Moravița – Vršac”, a transmis Radu Miruță.

În acest context, partea română a prezentat proiectul de modernizare și electrificare a liniei Reșița Nord-Timișoara Nord-Stamora Moravița-frontieră.

Cei doi oficiali au discutat și despre extinderea către Serbia a coridorului feroviar Rin-Dunăre, parte a rețelei TEN-T.

Măsuri pentru Expo 2027 de la Belgrad

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și măsuri pentru transportul vizitatorilor la Expoziția Mondială de la Belgrad din 2027.

Partea sârbă va solicita autorizații suplimentare pentru curse speciale de transport, pentru a susține fluxul de vizitatori la eveniment.

România și Serbia au reafirmat și sprijinul pentru Culoarele Verzi UE-Balcanii de Vest, despre care ministrul spune că vor facilita tranzitul de mărfuri și persoane.

Discuții despre Dunăre și canalul Bega

În cadrul întâlnirii a fost abordată și navigația pe Dunăre și Bega.

Cele două părți au convenit să mențină o coordonare strânsă pentru siguranța navigației pe Dunăre și să continue dialogul la nivel de experți pentru reluarea navigației comerciale pe canalul Bega, prin proiecte comune cu finanțare europeană.

În domeniul aviației civile, oficialii au apreciat nivelul colaborării bilaterale și au analizat măsuri pentru stimularea conectivității aeriene.

„Alegerea Municipiului Timișoara drept gazdă a întâlnirii subliniază rolul orașului de emblemă a cooperării transfrontaliere și reprezintă un exemplu clar de parteneriat solid între administrația centrală și cea locală”, a mai transmis Radu Miruță.

Editor : Ana Petrescu