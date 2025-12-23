Radu Miruță modifică regulile pentru participarea la târgurile internaționale de turism: „Mulţi plecau la plimbare pe banii statului”

Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat, marți, că a propus modificarea criteriilor de participare la târgurile internaţionale de turism, motiv pentru care a modificat ordinul de ministru. El a adăugat că era asaltat de solicitări din industrie pentru a plăti participarea la târguri de turism, însă erau irosiți bani publici, în final, iarmulţi plecau la plimbare pe banii statului, pentru că mecanismul de selecţie era pe „ochi frumoşi”.

„Turismul românesc merită respect. Nu haos. Nu orgolii. Nu «primul venit, primul servit». 2 milioane de euro pe an se duceau către cine trimitea primul e-mail. Iar când nu convenea, uneori e-mailul «dispărea» și se spunea că nu a fost primit. Mi-am promis că voi schimba acest sistem și n-am plecat până nu l-am schimbat. Când am venit la Ministerul Economiei, eram asaltat de solicitări din industrie pentru a plăti participarea la târguri de turism. În spatele unei idei necesare, se iroseau însă bani publici. Mulți plecau la plimbare pe banii statului, pentru că mecanismul de selecție era pe «ochi frumoși»”, a scris Radu Miruță, pe Facebook.

El a adăugat că înainte să plece din minister, a modificat ordinul de ministru.

„Astăzi, calificarea pentru participarea pe banii statului este clară și transparentă: o formulă obiectivă, care ține cont de câți turiști ai adus în România, de câți bani proprii ai investit în promovare, cu publicarea târgurilor și înscrieri deschise, la vedere. Da, România are nevoie de mai mulți bani pentru promovare. Dar cheltuiți inteligent, cu criterii clare, livrabile, transparență și acces pentru oricine este interesat. Nu în întuneric. Nu pe „cine știe pe cine”. Nu pe principiul «cine trimite primul e-mail»”, a completat ministrul USR al Economiei.

Miruță a mai spus că proiectul de ordin e public.

„Vă invit să citiți propunerea AICI si dacă aveți idei de îmbunătățire, să le trimiteți. Mulțumesc echipei din minister care a lucrat la aceste criterii! Lucrăm cu bună-credință și cu un scop clar: să facem mai bine. E doar începutul. Dar e un pas important spre un turism mai curat, mai profesionist și, mai ales, mai respectat”, a conchis acesta.

