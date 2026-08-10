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Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”

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Alexandru Nazare. Inquam Photos / Gyozo Baghiu
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Din articol
Investitorii au oferit de 2,6 ori mai mult decât suma anunțată

Randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă, cât și cele tranzacționate pe piețele externe, au scăzut semnificativ luni, cu între 4 și 11 puncte de bază, în funcție de maturitate, după ce agenția Moody's a reconfirmat ratingul României și a menținut țara în categoria recomandată investițiilor. Ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare spune că reacția favorabilă a piețelor reprezintă un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanța.

„Am primit cu toții o știre importantă la finalul săptămânii trecute, când agenția Moody's a reconfirmat ratingul României, menținând țara noastră în categoria recomandată investițiilor. Înaintea anunțului, piețele au rămas prudente în ceea ce privește România. În timp ce randamentele obligațiunilor pe 10 ani din alte țări din regiune scădeau cu aproximativ 10-20 de puncte de bază, România a fost o excepție, investitorii așteptând decizia Moody's. După publicarea deciziei însă, reacția piețelor a fost una favorabilă. Astăzi, 10 august, randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă, cât și pe piețele externe, au scăzut semnificativ față de închiderea de vineri (între 4-11 puncte de bază în funcție de maturitate)”, a scris Alexandru Nazare, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor a precizat că un alt semnal pozitiv a venit de la licitația de titluri de stat organizată luni. Investitorii au transmis oferte în valoare de 1,79 miliarde de lei, de 2,6 ori mai mult decât suma de 700 de milioane de lei pe care Ministerul Finanțelor intenționa să o împrumute.

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Investitorii au oferit de 2,6 ori mai mult decât suma anunțată

„Cererea ridicată arată un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat românești. Mai mult, ordinele investitorilor au venit la randamente competitive, sub nivelurile de pe piața secundară, ceea ce a permis Ministerului Finanțelor să adjudece 809,25 milioane de lei, la același nivel de randament”, a explicat Nazare.

Ministrul consideră că evoluția randamentelor și rezultatul licitației indică o reacție pozitivă a piețelor după decizia agenției de rating.

„Toate acestea arată că decizia Moody's a fost bine primită atât de investitorii de pe piața internă, cât și de cei internaționali. Este o reacție pozitivă a piețelor și un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanța. România merită toată încrederea noastră. Cu echilibru și responsabilitate sunt convins că vom putea nu doar menține calificativul actual, ci reveni la perspectiva „stabilă””, a subliniat Alexandru Nazare.

În ultimele două săptămâni, agențiile de evaluare financiară Fitch Ratings și Moody's au decis menținerea României în categoria recomandată investițiilor. Fitch a păstrat ratingul României la „BBB minus”, iar Moody's la „Baa3”. Ambele agenții au menținut însă perspectiva negativă.

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Editor : Ana Petrescu

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