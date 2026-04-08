Rapoartele fiscale precompletate pentru Declarația Unică, disponibile în SPV. Ce trebuie să știe contribuabilii

Rapoartele cu datele fiscale precompletate pentru Declarația Unică sunt disponibile, începând de astăzi, în secțiunea „Mesaje” din Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru contribuabilii care se autentifică folosind certificatul digital, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Noua soluție oferă un flux simplificat de acces la informațiile fiscale precompletate pe baza datelor deținute de instituție. Astfel, contribuabilii pot vizualiza într-un format clar și centralizat veniturile raportate de terți, dar și alte informații relevante pentru completarea declarației.

Autoritățile susțin că aceste rapoarte reprezintă o bază solidă pentru verificarea corectitudinii datelor înainte de depunerea Declarației Unice, contribuind la reducerea erorilor și la creșterea gradului de conformare voluntară.

„Simplificarea interacțiunii contribuabililor cu administrația fiscală este o prioritate a Ministerului Finanțelor. Fiecare instrument digital pe care îl lansăm trebuie să aducă un beneficiu concret: mai puțină birocrație, mai multă transparență și mai multă încredere în relația cu statul”, a declarat Alexandru Nazare.

Mecanismul de precompletare a Declarației Unice (D212) este deja implementat și operațional pentru contribuabilii care accesează SPV pe bază de utilizator și parolă.

Funcționalitatea rămâne disponibilă în modul interactiv al formularului electronic, permițând importul automat al datelor în câmpurile specifice și oferind posibilitatea validării sau ajustării informațiilor în timp real.

Termenele pentru Declarația Unică și opțiunile pentru contribuabili

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declarației Unice D212 și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale este 25 mai 2026 inclusiv.

Contribuabilii pot beneficia însă de o bonificație de 3% din impozitul pe venit dacă depun declarația și efectuează plata până la data de 15 aprilie 2026.

În paralel, pentru persoanele care preferă interacțiunea directă sau care nu au cont în SPV, rapoartele fiscale sunt disponibile și la ghișeele unităților fiscale.

