Live TV

Raport IEA: Războiul cu Iranul provoacă cea mai mare criză de petrol din istorie

Data publicării:
Increase in gasoline prices due to the Israel vs Iran war. Increase in the price of oil due to the war between Iran and Israel
Creșterea prețului petrolului, din cauza războiului dintre Israel și Iran. Foto: Profmedia

Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării globale cu petrol din istorie, după ce fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, au scăzut drastic, potrivit unui raport publicat joi de Agenția Internațională pentru Energie (IEA).

Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic responsabil pentru transportul a aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, a înregistrat o scădere drastică a fluxurilor de țiței și produse petroliere, de la aproximativ 20 de milioane de barili pe zi la „un firicel”, arată raportul agenției citat de POLITICO. De asemenea, prețul petrolului „a oscilat puternic” de la începutul războiului.

Creșterea costurilor energiei a fost o preocupare centrală pentru administrația Trump încă de la începutul operațiunii americano-israeliene din februarie. Casa Albă a declarat că ar putea oferi escorte navale și asigurări împotriva riscurilor politice pentru petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, președintele a relaxat sancțiunile privind achizițiile de petrol rusesc de către India.

Cu toate acestea, aprovizionarea globală cu petrol ar putea scădea cu aproximativ 8 milioane de barili pe zi în luna martie, potrivit IEA, iar „daunele directe asupra infrastructurii energetice” contribuie, de asemenea, la șocurile de pe piață.

„Având în vedere că aproape 20 de milioane de barili pe zi de exporturi de țiței și produse petroliere sunt în prezent perturbate și există opțiuni limitate pentru a ocoli cel mai important punct de tranzit petrolier din lume, producătorii și consumatorii la nivel global resimt presiunea”, a arătat agenția în raport.

Statele membre ale IEA s-au angajat miercuri să elibereze 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, într-un efort de stabilizare a aprovizionării și de reducere a prețurilor energiei. În același timp, Comandamentul Central al Statelor Unite a lansat lovituri asupra unor nave iraniene despre care se crede că plasau mine navale în Strâmtoarea Ormuz.

Cu toate acestea, președintele Donald Trump a sugerat joi că perturbările de pe piață au un impact limitat asupra economiei americane, susținând că a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare este „mult mai important” pentru el decât îngrijorarea cu privire la creşterea preţurilor petrolului.

„Statele Unite sunt, de departe, cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, noi câștigăm foarte mulți bani”, a scris el joi dimineață pe Truth Social. „DAR, pentru mine, ca președinte, mult mai important este să oprim un imperiu malefic, Iranul, să obțină arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, lumea. Nu voi permite niciodată să se întâmple asta!”

Citește și Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce spun analiștii despre scumpiri și impactul asupra economiei

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
atac cu rachete ucraina
5
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistemul-Patriot
SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Iranul amenință că petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril
YmJiZGUxYWJjNWE2MWQ0YWE4YTg3NDRmOGI4.thumb
Turcia face eforturi „intense” pentru a negocia pacea în Orientul Mijlociu. „Acest război ar trebui să se termine cât mai curând”
donald trump
Trump spune că „e mult mai important” ca Iranul să nu obţină arme nucleare decât preţul petrolului
Internet Hacking Photo Illustrations, Krakow, Poland - 17 Aug 2021
Polonia blochează un atac cibernetic asupra centrului nuclear. Anchetatorii investighează legătura cu Iranul
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele...
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor...
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE...
ilie bolojan guvern
Guvernul intră în ședință pentru a adopta legea bugetului. Pe agendă...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei a fost primit de Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Garda Naţională de Mediu anunţă că au fost găsite tone de deşeuri îngropate ilegal într-o arie de peste 5.000 de mp
Anunțul trupei Holograf privind concertele programate, după moartea basistului Mugurel Vrabete
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Ce a făcut Zelensky cu doar câteva ore înainte să ajungă la București. Acuzele pe care le-a lansat înaintea...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...