Raport IEA: Războiul cu Iranul provoacă cea mai mare criză de petrol din istorie

Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării globale cu petrol din istorie, după ce fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, au scăzut drastic, potrivit unui raport publicat joi de Agenția Internațională pentru Energie (IEA).

Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic responsabil pentru transportul a aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, a înregistrat o scădere drastică a fluxurilor de țiței și produse petroliere, de la aproximativ 20 de milioane de barili pe zi la „un firicel”, arată raportul agenției citat de POLITICO. De asemenea, prețul petrolului „a oscilat puternic” de la începutul războiului.

Creșterea costurilor energiei a fost o preocupare centrală pentru administrația Trump încă de la începutul operațiunii americano-israeliene din februarie. Casa Albă a declarat că ar putea oferi escorte navale și asigurări împotriva riscurilor politice pentru petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, președintele a relaxat sancțiunile privind achizițiile de petrol rusesc de către India.

Cu toate acestea, aprovizionarea globală cu petrol ar putea scădea cu aproximativ 8 milioane de barili pe zi în luna martie, potrivit IEA, iar „daunele directe asupra infrastructurii energetice” contribuie, de asemenea, la șocurile de pe piață.

„Având în vedere că aproape 20 de milioane de barili pe zi de exporturi de țiței și produse petroliere sunt în prezent perturbate și există opțiuni limitate pentru a ocoli cel mai important punct de tranzit petrolier din lume, producătorii și consumatorii la nivel global resimt presiunea”, a arătat agenția în raport.

Statele membre ale IEA s-au angajat miercuri să elibereze 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, într-un efort de stabilizare a aprovizionării și de reducere a prețurilor energiei. În același timp, Comandamentul Central al Statelor Unite a lansat lovituri asupra unor nave iraniene despre care se crede că plasau mine navale în Strâmtoarea Ormuz.

Cu toate acestea, președintele Donald Trump a sugerat joi că perturbările de pe piață au un impact limitat asupra economiei americane, susținând că a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare este „mult mai important” pentru el decât îngrijorarea cu privire la creşterea preţurilor petrolului.

„Statele Unite sunt, de departe, cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, noi câștigăm foarte mulți bani”, a scris el joi dimineață pe Truth Social. „DAR, pentru mine, ca președinte, mult mai important este să oprim un imperiu malefic, Iranul, să obțină arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, lumea. Nu voi permite niciodată să se întâmple asta!”

