Raportul OCDE: sistemul de insolvență din România rămâne ineficient. Până la 25% dintre firme sunt „companii zombie”

insolvența euroins
Până la un sfert dintre firme sunt „companii zombie” Există mecanisme de avertizare, dar sunt folosite prea puțin

Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), publicat luni, România se confruntă cu o acumulare de companii aflate în dificultate financiară, iar sistemul de insolvență nu reușește să rezolve eficient problemele din mediul de afaceri. Documentul arată că mecanismele de avertizare timpurie sunt folosite prea puțin, iar multe firme ajung în insolvență abia atunci când situația financiară este deja gravă. În plus, numeroase companii rămân ani întregi în această procedură fără o soluție clară, iar unele intră în insolvență de mai multe ori.

Potrivit OCDE, un sistem de insolvență eficient ar trebui să permită fie restructurarea rapidă a companiilor care mai pot fi salvate, fie ieșirea din piață a celor care nu mai sunt viabile. În România însă, aceste procese funcționează adesea lent.

Raportul arată că România se situează sub media statelor OECD în ceea ce privește eficiența sistemului de insolvență, inclusiv în privința mecanismelor de avertizare timpurie, a utilizării procedurilor de restructurare și a predictibilității deciziilor luate în instanță.

Până la un sfert dintre firme sunt „companii zombie”

OCDE atrage atenția și asupra fenomenului companiilor „zombie”, firme care nu reușesc să își acopere costurile datoriilor din veniturile curente, dar continuă să funcționeze ani la rând, în ciuda dificultăților financiare.

Datele citate în raport arată că aproximativ o treime dintre companiile nefinanciare din România aveau în 2024 capitaluri proprii sub pragul legal. În același timp, între 22% și 25% dintre firme îndeplineau criteriile pentru a fi considerate companii „zombie”.

Prezența acestor firme poate afecta funcționarea economiei, deoarece ele ocupă resurse pe piață, dar contribuie mai puțin la productivitate și la dezvoltarea economică.

Raportul OCDE arată că fenomenul este alimentat de mai mulți factori, printre care aplicarea slabă a regulilor privind insolvența, lipsa unor stimulente pentru restructurarea timpurie și, în unele cazuri, strategii de optimizare fiscală.

În același timp, analiza arată că în România se înființează multe firme noi, însă relativ puține ies din piață. Acest lucru arată că mecanismul economic prin care companiile neperformante sunt eliminate nu funcționează suficient de eficient.

Există mecanisme de avertizare, dar sunt folosite prea puțin

Raportul menționează că România a făcut totuși unele progrese în ultimii ani. În 2022, legislația a fost modificată pentru a introduce mecanisme de restructurare preventivă, după transpunerea unei directive europene privind sprijinirea companiilor aflate în dificultate.

Aceste instrumente includ servicii gratuite de consultanță financiară și juridică pentru firmele care întâmpină probleme, precum și notificări din partea autorităților atunci când apar semne de dificultate financiară. Scopul lor este ca problemele companiilor să fie identificate din timp, astfel încât restructurarea să înceapă înainte ca situația financiară să devină critică.

Cu toate acestea, OCDE arată că aceste mecanisme sunt încă folosite într-o măsură limitată.

Totodată, raportul mai arată că legislația a fost modificată și pentru a limita cazurile în care companiile intră repetat în insolvență.

Noile reguli introduc perioade de „răcire”, care limitează accesul firmelor la proceduri de restructurare preventivă timp de 12 luni și la reorganizare judiciară timp de cinci ani în anumite situații. Scopul acestor măsuri este de a preveni utilizarea abuzivă a procedurii de insolvență.

OCDE recomandă în continuare îmbunătățirea eficienței procedurilor, inclusiv prin procese judiciare mai rapide, o utilizare mai mare a instrumentelor digitale și o supraveghere mai atentă a cazurilor în care companiile ajung de mai multe ori în insolvență.

Vezi raportul OCDE aici

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Digi Sport
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Te-ar putea interesa și:
OCDE nicusor dan
Mathias Cormann: Intenția mea este să transmit invitația ca România să adere la OCDE în iunie
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va răspunde politic și legal
alexandru nazare face declaratii
Nazare: Aderarea României la OCDE reduce costurile de finanțare și aduce investiții în plus
ID335856_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: „Trebuie să reducem deficitul și să folosim mai eficient banii publici”
KC-135 Stratotanker
Primele trei avioane cisternă KC-135 Stratotanker au aterizat în România. Gen (r) Bălăceanu: „Se profilează un război de uzură”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Cum vrea PSD să modifice legea bugetului. Lista amendamentelor (surse)
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
o femeie cu umbrela printre copaci
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Kallas spune că Strâmtoarea Ormuz se află în afara sferei de competenţă a NATO
Țara care nu va mai permite recrutarea cetățenilor săi pentru a lupta alături de Rusia, în războiul din Ucraina
Putin își întărește securitatea la reședința din Soci de teama dronelor. Interdicții neobișnuite pentru locuitorii din zonă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Cum au ajuns să fie cumnați Gică Hagi și Gică Popescu. Puțini români care-i apreciază știu: „O familie...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă...
Pro FM
Harry Styles ironizează zvonurile apărute despre el și sărută un bărbat în direct la tv: "Viața mea e...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...