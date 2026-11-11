Răspunsul lui Nazare la propunerea ministrului Florin Barbu de reducere a TVA la alimente la 9%: „Bugetul țării să rămână în echilibru”

Propunerea de reducere a TVA la alimente de la 11% la 9%, avansată de ministrul Agriculturii, trebuie evaluată în funcție de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, a declarat miercuri Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor nu a precizat dacă susține măsura, dar a avertizat că solicitările membrilor Guvernului trebuie puse în balanță astfel încât să nu apară un nou derapaj bugetar.

Întrebat dacă România își permite în acest moment revenirea la o cotă de TVA de 9% pentru alimente, Nazare a răspuns că atât creșterea, cât și reducerea taxei trebuie analizate cu atenție.

„Din punctul meu de vedere, să vorbim despre creșterea sau despre scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent. Evident că fiecare ministru din acest Guvern are proiecte, are lucruri la care e mai atent, lucruri pe care vrea să le accentueze. Aceste lucruri înseamnă și un impact bugetar suplimentar și, chiar și pe fondul unor dorințe legitime, trebuie să fim foarte atenți când îmbinăm toate aceste solicitări, să rămânem în echilibru, bugetul țării să rămână în echilibru și să nu semnalăm niciun derapaj. Pot să vă asigur că mă uit cu cea mai mare atenție la toate solicitările miniștrilor", a declarat Alexandru Nazare, după ce Senatul a respins miercuri moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa.

Florin Barbu cere revenirea la TVA de 9% pentru alimente

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus reducerea cotei de TVA aplicate alimentelor de la nivelul actual de 11% la 9%. El a afirmat că a transmis Ministerului Finanțelor mai multe măsuri pentru sprijinirea fermierilor și limitarea creșterii prețurilor, însă decizia finală trebuie luată la nivelul Guvernului.

Printre propunerile prezentate de Barbu se află și introducerea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină fără TVA și acciză direct de la pompă, fără să mai achite inițial taxele și să aștepte ulterior rambursarea lor de către stat.

Editor : A.D.