Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9% în octombrie. Motorina conduce topul scumpirilor, urmată de chirii și benzină

Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9% în octombrie 2026, iar prețurile de consum au crescut cu 0,82% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Motorina, chiriile și benzina au înregistrat cele mai mari scumpiri, cu creșteri de peste 30% comparativ cu octombrie 2025.

De la începutul anului, respectiv față de decembrie 2025, prețurile de consum au crescut cu 6,3%. Rata medie a inflației din ultimele 12 luni, calculată pentru perioada noiembrie 2025-octombrie 2026, a fost de 9%.

Calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, indicator utilizat pentru comparațiile la nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației a fost de 7% în octombrie. Față de septembrie, creșterea a fost de 0,96%.

Motorina conduce clasamentul scumpirilor, cu un avans de 43,45% față de octombrie 2025. Chiriile au crescut cu 38,46%, iar benzina s-a scumpit cu 32,91%.

Creșteri de două cifre au fost înregistrate și la transportul aerian, unde tarifele au urcat cu 14,44%, precum și la serviciile de apă, canal și salubritate, mai scumpe cu 13,69%. Abonamentele de televiziune au costat cu 13,10% mai mult decât în urmă cu un an.

În categoria alimentelor, cafeaua s-a scumpit cu 12,48%, iar ouăle au avut prețuri mai mari cu 10,50%. Laptele de vacă s-a scumpit cu 8,11%, uleiul comestibil cu 7,94%, carnea de vită cu 7,17%, iar pâinea cu 4,50%.

Serviciile au înregistrat cele mai mari creșteri

Pe principalele categorii de consum, serviciile au înregistrat cea mai mare scumpire anuală, de 11,23%. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 7,66%, în timp ce alimentele s-au scumpit, în medie, cu 3,07%.

Față de septembrie, printre cele mai mari creșteri din octombrie s-au numărat cele înregistrate la energia termică, de 5,22%, și la categoria „alte legume și conserve de legume", de 4,57%.

Cartofii s-au scumpit într-o singură lună cu 3,44%, motorina cu 2,99%, energia electrică cu 2,43%, iar benzina cu 1,99%.

În schimb, transportul aerian s-a ieftinit cu 10,57% față de septembrie, iar transportul interurban a avut tarife mai mici cu 0,54%.

Ce produse au fost mai ieftine decât în octombrie 2025

În pofida creșterii generale a prețurilor, unele produse au fost mai ieftine decât în urmă cu un an. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la fructele proaspete, ale căror prețuri s-au redus cu 15,38% față de octombrie 2025. Comparativ cu septembrie, însă, acestea s-au scumpit cu 1,56%.

Prețuri mai mici au fost înregistrate și la categoria „alte legume și conserve de legume", cu 3,29%, la mălai, cu 2,86%, la citrice și alte fructe meridionale, cu 2,80%, la cartofi, cu 2,53%, și la făină, cu 2,50%.

Rata inflației reflectă evoluția medie a prețurilor unui coș de produse și servicii. Impactul resimțit de fiecare gospodărie poate fi însă diferit, în funcție de structura cheltuielilor. Persoanele care alocă o parte mai mare din venituri pentru chirie sau carburanți pot resimți scumpiri semnificativ mai mari decât media națională.

Editor : A.D.