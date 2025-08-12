Live TV

Video Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut. Tarife mai mari cu 63% la energie și fructe mai scumpe cu 40%

Data publicării:
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024
Din articol
Fructele și energia electrică, în topul scumpirilor

Noile tarife la energie majorează inflația, după ce au urcat cu 63% în urma liberalizării pieței, de la 1 iulie. Fructele proaspete s-au scumpit și ele cu 40 de procente. Însă este abia începutul, avertizează experții: scumpirile ar urma să se intensifice odată cu majorarea TVA și a accizelor, de la 1 august. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%.

Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%”, arată datele INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 101,35%.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

Fructele și energia electrică, în topul scumpirilor

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,39% faţă de iunie 2025. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 39,74%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,87% faţă de iunie 2025. Zahărul s-a ieftinit cu 3,08%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,18%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 5,06%, faţă de iunie 2025. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 62,97%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 61,57% faţă de iunie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 7,33%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 1,01% faţă de iunie 2025. Aici cel mai mult s-a scumpit transportul CFR, cu 16,92%, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu 14,06%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Digi Sport
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de...
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă...
barbat cu hanorac cu gluga in fata unor calculatoare
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani...
Screenshot 2025-08-12 093659
Forțele rusești au avansat 10 km în spatele liniilor ucrainene de...
Ultimele știri
Rafinăria de la Saratov a fost închisă în urma atacului ucrainean cu drone
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației
Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
inflatie septembrie Eurostat
Efectul majorării TVA și a accizelor asupra ratei anuale a inflației în trimestrul III. Avertisment din partea BNR: „Un amplu salt”
oameni la o coada pe aeroport
5,7 milioane de turiști s-au cazat în hotelurile și pensiunile din România în primele 6 luni din 2025. 19,2% dintre ei sunt străini
Tree stump on a green meadow with treeline and blue sky background
Regenerarea pădurilor este în scădere, în special la rășinoase și foioase. Puțin peste 25.000 de hectare au fost reîmpădurite în 2024
cos-cumparaturi-supermarket-profimedia
Val de scumpiri, începând de astăzi. Efectul combinat al majorării TVA, creșterii accizelor și eliminării plafonului la energie
casa verde
Majorarea TVA scumpește panourile fotovoltaice și bateriile. Ce se întâmplă cu programul „Casa Verde”
Partenerii noștri
Pe Roz
Georgina Rodriguez, cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo. Inelul dăruit de starul portughez este estimat...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Înmormântarea lui Irinel Columbeanu, pregătită! Ce se întâmplă cu fostul milionar la azil, omul lui de...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”