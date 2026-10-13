Rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,61% în luna septembrie, de la 6,17% în august, arată datele publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Serviciile s-au scumpit cu 11,12%, mărfurile nealimentare cu 7,06%, iar mărfurile alimentare cu 3%.

„Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 - septembrie 2026) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025) a fost 9,2%”, se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,76%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025, calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), a fost 6,5%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 - septembrie 2026) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025), determinată pe baza IAPC, a fost 8,4%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va coborî la 3,4% la sfârşitul lui 2027, faţă de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate în luna august de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.