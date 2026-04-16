Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut puternic până la 2,8% în martie, de la un nivel de 2,1% în februarie, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 9%, arată datele publicate joi de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Danemarca (1%), Cehia, Cipru şi Suedia (toate 1,5%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost: România (9%), Croaţia (4,6%) şi Lituania (4,4%).

Comparativ cu situaţia din luna februarie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut doar în trei state membre, a rămas stabilă într-o singură ţară şi a crescut în 23 ţări membre, inclusiv în România (de la 8,3% până la 9%).

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 2,6% în martie, de la un nivel de 1,9% în februarie. Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,49 puncte procentuale), urmate de preţurile la energie (0,48 puncte procentuale) şi preţurile la alimente, alcool şi ţigări (0,45 puncte procentuale).

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%.

Este a opta lună consecutivă în care inflaţia anuală se menţine la peste 9%, după o perioadă în care a scăzut uşor de la o lună la alta.

„Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%. Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) a fost 8,5%”, se arată într-un comunicat al INS, citat de Agerpres. .

Conform sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în martie 2026, comparativ cu luna februarie 2026, a fost 100,92%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,6%.

Reprezentanţii INS au precizat că, începând cu anul 2026, jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora majorându-se în martie cu 1,50% faţă de februarie şi cu 5,78% faţă de decembrie 2025.

De asemenea, în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

De asemenea, banca centrală a anunţat în această lună că rata anuală a inflaţiei va creşte în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal ca urmare a influenţelor anticipate să decurgă din scumpirea combustibililor, pe fondul măririi considerabile a cotaţiilor petrolului şi gazelor naturale în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

