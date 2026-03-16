Rata șomajului a crescut la 6,3% în România, în ultimul trimestru din 2025. Aproape 30% dintre tineri nu au un loc de muncă

În ultimul trimestru din 2025, populația activă a României a fost de 8,165 milioane de persoane, dintre care 7,651 milioane aveau un loc de muncă, iar 513.900 erau șomeri, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Rata șomajului a ajuns la 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior, iar cea mai afectată categorie este cea a tinerilor, unde șomajul se apropie de 30%.

Valorile ratei șomajului au fost egale între femei și bărbați, ambele categorii înregistrând același nivel de 6,3%.

Diferențe importante apar însă între mediile de rezidență. În mediul rural, șomajul a fost mult mai ridicat, ajungând la 10,5%, în timp ce în mediul urban a fost de doar 2,9%, ceea ce înseamnă un ecart de 7,6 puncte procentuale.

Gradul de ocupare a scăzut

Datele INS mai arată că rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani a fost de 68,5% în trimestrul IV 2025, în scădere față de trimestrul anterior.

Pentru populația în vârstă de muncă (15-64 ani), rata de ocupare a fost de 62,6%, cu 0,8 puncte procentuale mai mică decât în trimestrul III.

Diferențele sunt vizibile și în funcție de gen și mediul de rezidență:

71,1% dintre bărbați aveau un loc de muncă, comparativ cu 53,9% dintre femei

în mediul urban, rata de ocupare a fost de 70%, iar în mediul rural de 54,7%

Cea mai afectată categorie rămâne cea a tinerilor. Potrivit INS, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani a ajuns la 29,4%, cel mai ridicat nivel dintre toate grupele de vârstă.

În același timp, rata de ocupare a tinerilor din această categorie de vârstă a fost de doar 16,7%, semn că accesul la piața muncii rămâne dificil pentru această categorie.

Editor : A.D.