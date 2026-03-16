Live TV

Rata șomajului a crescut la 6,3% în România, în ultimul trimestru din 2025. Aproape 30% dintre tineri nu au un loc de muncă

Data actualizării: Data publicării:
șomaj șomeri coadă oameni
Sursa foto: Getty Images
Din articol
Gradul de ocupare a scăzut

În ultimul trimestru din 2025, populația activă a României a fost de 8,165 milioane de persoane, dintre care 7,651 milioane aveau un loc de muncă, iar 513.900 erau șomeri, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Rata șomajului a ajuns la 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior, iar cea mai afectată categorie este cea a tinerilor, unde șomajul se apropie de 30%.

Valorile ratei șomajului au fost egale între femei și bărbați, ambele categorii înregistrând același nivel de 6,3%.

Diferențe importante apar însă între mediile de rezidență. În mediul rural, șomajul a fost mult mai ridicat, ajungând la 10,5%, în timp ce în mediul urban a fost de doar 2,9%, ceea ce înseamnă un ecart de 7,6 puncte procentuale.

Gradul de ocupare a scăzut

Datele INS mai arată că rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani a fost de 68,5% în trimestrul IV 2025, în scădere față de trimestrul anterior.

Pentru populația în vârstă de muncă (15-64 ani), rata de ocupare a fost de 62,6%, cu 0,8 puncte procentuale mai mică decât în trimestrul III.

Diferențele sunt vizibile și în funcție de gen și mediul de rezidență:

  • 71,1% dintre bărbați aveau un loc de muncă, comparativ cu 53,9% dintre femei
  • în mediul urban, rata de ocupare a fost de 70%, iar în mediul rural de 54,7%

Cea mai afectată categorie rămâne cea a tinerilor. Potrivit INS, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani a ajuns la 29,4%, cel mai ridicat nivel dintre toate grupele de vârstă.

În același timp, rata de ocupare a tinerilor din această categorie de vârstă a fost de doar 16,7%, semn că accesul la piața muncii rămâne dificil pentru această categorie.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
tevi ilegale in marea neagra
Buzoianu, despre țevile ilegale care deversează apă netratată direct...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
profimedia-0960368507
„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei...
Ultimele știri
OCDE avertizează că finanțele publice ale României s-au deteriorat. Ce măsuri recomandă pentru stabilitatea bugetului
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, participă la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE
Ursula von der Leyen, acuzată că favorizează „sistematic” SUA și Israelul: „Europa suferă consecințele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
Pro FM
Reacția Alexandrei Căpitănescu după criticile din jurul piesei cu care merge la Eurovision 2026: "Un mesaj...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...