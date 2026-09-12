Rate mai mari pentru românii cu credite în euro. Ce urmează: „Cursul e mult mai dependent de situația noastră internă”

Vești proaste pentru românii cu credite în euro. Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință la 2,5% și a lăsat de înțeles că ar putea urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. Iar faptul că încă nu avem un guvern stabil, pune și mai multe sare pe rană, avertizează specialiștii.

„Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor, în euro, vor crește probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuat-o Banca Centrală Europeană, deci putem să vorbim de 10, 20, 30 euro. Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că la noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală.

Cursul euro-leu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, să spunem, agresive agenții de rating, iar aceștia așteaptă de la noi rezultate. Nu așteaptă doar promisiuni că vom avea un guvern sau că vom face reforme sau că o să venim cu niște doar cu niște planuri pe masă. E mult mai dependentă intern situația decât extern de ceea ce face Banca Centrală Europeană”, a explicat, pentru Digi24, Florin Andrei, doctor în economie.

Editor : A.P.