Cursul valutar înregistrează cel mai mare nivel din istorie pentru euro, 5,14 lei. Este un semn că piața reacționează la criza politică fără precedent din România. Un leu în cădere liberă înseamnă rate mai mari, chirii mai scumpe, dar și produse de import mai scumpe. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a spus la Digi24 că în perioada următoare situația se va mai calma pe piața valutară, dar că acest lucru „nu înseamnă o risipire a incertitudinilor”.

„Am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piața valutară. Așa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine, în ceea ce privește guvernarea, și acest lucru s-a manifestat serios pe piața valutară.

Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma, este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piață și ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieței.

Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor. Urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase și asta înseamnă că pot continua presiunile eventuale pe curs. Dar cel puțin în perioada aceasta, observăm că piețele au spus ce au avut de spus și asistăm la o ușoară liniștire a piețelor.

Moneda euro a atins un nou record istoric, de 5,14 lei, în creștere cu 0,04 lei față de ziua precedentă, când a fost depășit pragul psihologic de 5,10 lei.

În luna mai 2025, maximul atins a fost de 5,12 lei, nivel depășit acum, ceea ce marchează un nou moment istoric.

Efectele s-ar putea resimți în dobânzile românilor, cu rate mai mari la bănci, dar și într-o posibilă creștere a datoriei externe, în condițiile în care România are un grad ridicat de îndatorare în euro. Totodată, există riscul creșterii inflației în perioada următoare, având în vedere că multe produse de la raft sunt influențate de evoluția cursului valutar.

În același timp, experții au o perspectivă pesimistă: moneda s-ar putea menține la acest nivel în următoarele șase până la doisprezece luni, existând chiar scenariul în care euro ar putea ajunge la 5,17 lei.

