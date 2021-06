Reacția lui Cristian Ghinea, pus în fața a două prezentări de 6 și 3 pagini prin care se cer 128 de milioane de euro în PNRR

În contextul publicării observațiilor critice ale Comisiei Europene față de PNRR, jurnalistul Digi24 Claudiu Pândaru i-a prezentat ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, două dintre proiectele cuprinse în plan pe sectorul energie pentru producția de hidrogen. Unul este întocmit de Hidroelectrica și are șase pagini plus coperta iar celălalt este conceput de Nucleareletrica și are trei pagini plus coperta. Pentru cele două prezentări în powerpoint Guvernul cere suma de 128 de milioane de euro. „Este un exercițiu bun să știm care este capacitatea noastră de a scrie proiecte”, a spus ministrul Cristian Ghinea.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Vă invit să mergem pe acele observații pe care le-a făcut Comisia Europeană. Dumneavoastră cunoașteți PNRR-ul din scoarță în scoarță. Bănuiesc că ați trecut prin toate acele documente. Dacă ați fi să dați o notă acestui proiect, de la 1 la 10, ce notă i-ați da.

Cristian Ghinea: “Nu mă puneți să dau asta. De fapt, componentele sunt inegale. PNRR nu este ca un cozonac pe care îl gătești la cuptor pe o tavă și e tot rotund. Înseamnă cele 15 componente și capitolele transversale. Unele sunt mai bune, pentru că ministerele de linie au lucrat mai serios, altele sunt mai puțin coapte și trebuie să le aducem la o formă care să fie acceptabilă.

Sunt foarte mândru de capitolul pe transporturi, care este și cel mai mare și care a fost cel mai greu de negociat politic și pentru care am acordat foarte multă atenție. Anexele tehnice de la transporturi au sute de pagini, sunt studii de fezabilitate, de cost pe fiecare tronson de cale ferată și autostradă.

Nu ascund că au fost ministere care au luat mai în serios exercițiul cu costurile și altele care nu l-au luat la fel de serios. Tot acest proces a fost clar pentru minister, cel puțin am încercat să-l facem. Am spus «ce nu clarificați până la 31 mai, oricum va trebui să clarificați apoi în evaluarea oficială»”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Vă pot da două exemple? Am stat împreună cu colegii de la Digi24.ro și am făcut acest exercițiu și am trecut prin multe dintre acele anexele cu proiectele scrise de cei care propuneau respectivele proiecte. Acolo ar fi trebuit să regăsim în detaliu implementarea proiectului: cum, când, cât costă, ce pași sunt făcuți s.a.m.d. Uitați, sunt două, vi le dau.

Prezentarea Hidroelectrica: 6 pagini pentru 100 de milioane de euro

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Cel trimis de Hidroelectrica este o anexă în care se propune construcția unui punct de generare de Hidrogen. Ați văzut acest proiect?

Cristian Ghinea: „Este o prezentare”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Are 7 pagini. Una este coperta. Asta văd cei de la Bruxelles. În școala generală, când vrei să faci o prezentare powerpoint ușoară adaugi și o siglă sau un punct de culoare ca să te ajute să câștigi la spațiu.

Cristian Ghinea: „Ca să fim fair (corecți – n.red.) cu colegii noștri de la Ministerul Energiei, care au propus acest proiect, mai sunt și anexele legate de costuri și implementare”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Putem să mergem și pe paginile celelalte ca să vedem și costurile. Aici ni se explică cum se produce hidrogenul. E o informație interesantă, bănuiesc că cei de la Bruxelles nu știu. Continuă această explicație tehnică de o finețe amplă. Iată costurile.

Cristian Ghinea: “Costurile sunt și în anexa de costing”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Mai sunt și niște anexe mai detaliate, ne spuneți...Iată și niște săgeți la final, ca să mai economisim timp. Domnul ministru zâmbește în momentul acesta. Apelez la sinceritatea dvs, ați făcut multe proiecte. Arată cum ar trebui?

Cristian Ghinea: “Ăsta nu e tot proiectul, e o prezentare powerpoint drăguță ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Detaliile tehnice sunt în anexele de costing și de etichetare. Dacă sunt întrebări suplimentare, pentru că vor fi întrebări de clarificare, atunci cei de la Hidroelectrica trebuie să vină cu aceste detalii”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Acest proiect e 100 de milioane de euro.

Cristian Ghinea: „Acele costuri trebuie justificate. Sunt mai multe criterii de raportare, fie pe bază istorică, ceea ce în cazul nostru este greu de făcut, fiindcă n-a mai făcut nimeni în România producere de hidrogen. Nu putem să cerem de la Hidroelectrica să scoată ceva ce nu există. Vor mai fi alte puncte de referință să te uiți la alții cum au făcut și cât a costat acolo”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Uitați aici, la final, în 2026, în loc de 1 milion de euro pentru promovare și marketing puteau să aloce niște sume pentru consultanță, ca să învețe cum ar trebui făcut un astfel de proiect.

Cristian Ghinea: “Pot fi de acord cu dumneavoastră, suntem într-un timp scurt de lucru. Trebuie să ne uităm și în anexa de costinguri. Dacă nu sunt justificate, vor trebui justificate până în septembrie”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Ați da dvs de la Bruxelles 100 de milioane de euro pe această prezentare?

Cristian Ghinea: “Nu mă puneți să dau eu note”.

Prezentarea Nuclearelectrica: 3 pagini pentru 28 de milioane de euro

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Iată și un proiect și mai greu, tot din anexe. Are 3 pagini...

Cristian Ghinea: “Care are corespondență pe partea de costuri în anexa specială”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Trei pagini, 28 de milioane de euro.

Cristian Ghinea: „Nu se dau bani pe numărul de pagini”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Dar pe greutatea și maturitatea proiectului cred că se dau.

Cristian Ghinea: "Ăsta e cel de la Nuclearelectrica. Dvs spuneți că sunt puține pagini, PSD că de ce au luat cei de la Nuclearelectrica niște consultanți să-i ajute".

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Spun că nu par serioase.

Cristian Ghinea: “Trebuie văzută în conexiune cu anexele și dacă aceste companii de stat Nuclearelectrica...pe care le felicit pentru curaj. Sunt două companii de stat specializate, una în producția de electricitate și apă și alta din nuclear, care au făcut pasul spre hidrogen. Le-am cerut de la Guvern să participăm la revoluția europeană a hidrogenului”.

„Progresele au fost suficiente atât cât am putut”

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Cu siguranță aceste companii au și specialiști care știu foarte bine ce înseamnă implementarea unui proiect.

Cristian Ghinea: “Dacă nu este suficient, și nu vreau să mă antepronunț, trebuie să vină cu detaliile respective până în septembrie. În această etapă suntem. Da, poate ar fi fost mai bine să avem încă de acum detalii, cum avem la Transporturi, școli, Valul renovării. Înțeleg și respect profesia de jurnalist, ați găsit aceste powerpointuri care par subțirele. Vor refăcute, completate, dacă se solicită acest lucru și probabil că se va solicita. Am făcut, din punctul de vedere al Ministerului, nenumărate ședințe tehnice cu toate ministerele. Le-am spus «astea sunt criteriile de evaluare, trebuie să faceți costurile samd. Consider că progresele au fost suficiente atât cât am putut, mai facem până în septembrie.

Nu mă îndoiesc că avem ingineri foarte buni la Cernavodă, pe la Nuclearelectrică, însă nu a mai făcut nimeni producție de hidrogen acolo. Este ceva nou. Respect curajul, așa cum și dumneavoastră trebuie să admiteți faptul că curajul nostru de a publica toate anexele aduce un nivel de monitorizare publică, inclusiv din partea dvs fără precedent. Alte state nu au publicat anexa. Nu știm ce a pus guvernul grec la partea de producție de hidrogen, poate că tot un powerpoint de cinci slideuri, dar nu știm.

Îmi asum răspunderea. Cred că este un exercițiu bun să știm unde suntem în mod realist cu capacitatea noastră de a scrie proiecte”.

„Comisia Europeană este foarte chichiricioasă”

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Acest PNRR poate fi considerat ca un examen al capacității administrației statului român de a scrie proiecte, de a face astfel de exerciții?

Cristian Ghinea: “Da. Poate fi considerat și acolo suntem. Am făcut, acest guvern, eforturi în trei luni, să aducem la mal un proiect de țară, cu o administrație pe care o avem și cred că reușim să aducem la mal și să avem trecut acest proiect de furcile caudine, care sunt extraordinar de sus ridicate. Comisia este foarte chichiricioasă, pentru că, spre deosebire de fondurile europene clasice, trebuie stabilit totul de la bun început. Toate guvernele din statele membre au probleme.

Când am cerut o lună extinderea termenului de depunere, finlandezii tocmai ceruseră și ei trei săptămâni. Au un plan de 3 miliarde de euro. Pentru nimeni este simplu să aducă toate costurile ex ante. Este complicat, cu atât mai mult într-un termen scurt, pentru miliarde de euro. România este a șasea țară ca sumă cerută.

Nu aveam proiecte, acum avem. Se spunea că România nu are proiecte de 29 de miliarde de euro. Uite că avem, unele mai șchioape, altele mai smirnă”.

