România nu va avea nevoie de măsuri suplimentare dacă Guvernul prezintă un plan credibil de reducere a deficitului, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după avertismentul directorului adjunct al FMI că noi majorări de taxe ar putea deveni inevitabile în lipsa reducerii cheltuielilor. Oficialul Fondului Monetar Internațional estimează că statul ar trebui să taie aproximativ 20 de miliarde de lei din cheltuielile anului viitor.

Nazare a precizat că autoritățile române discută constant cu reprezentanții FMI și că evaluările instituției au fost luate în calcul. România va primi joi și o misiune tehnică a Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene, cu care vor fi analizate proiecțiile pentru anul viitor.

„Avem contacte și suntem în legătură cu misiuni tehnice ale FMI în mod curent. Am discutat cu directorul adjunct când a fost la București, am luat în calcul evaluările, analizele pe care FMI le-a prezentat. O să avem o misiune și din partea ECFIN la București, joi, o misiune tehnică în care discutăm proiecțiile pe anul viitor. Trebuie să proiectăm o ajustare spre 1% din PIB pentru a atinge ținta din 2027”, a explicat ministrul Finanțelor.

Necesitatea unor măsuri suplimentare va depinde, potrivit acestuia, de credibilitatea deciziilor pe care Guvernul le va include în proiectul de buget: „Depinde de noi cum și cât de credibil prezentăm măsurile care construiesc această ajustare, iar în acest moment ajustarea se construiește prin decizii, prin acțiuni pe care le luăm în vederea elaborării bugetului. Atât timp cât noi prezentăm o ajustare credibilă, atunci nu este nevoie să luăm alte măsuri, atât timp cât aceste măsuri pe care noi le discutăm acum vor fi apreciate ca fiind credibile”.

Ministerul Finanțelor nu recomandă acum o nouă rectificare

Alexandru Nazare a mai declarat că Ministerul Finanțelor nu recomandă adoptarea celei de-a doua rectificări bugetare atât timp cât nu este cunoscută suma care urmează să fie rambursată prin cererea de plată numărul 6. În lipsa acestei informații, distribuirea unor bani suplimentari ar crea incertitudini privind închiderea bugetului din decembrie și respectarea țintei de deficit pentru 2026.

„Atât timp cât nu avem o sumă precisă în privința banilor care se rambursează din cererea de plată numărul 6, ar fi imprudent să continuăm cu a doua rectificare. Recomandarea noastră este să nu continuăm atât timp cât nu avem cifre clare pentru cererea 6, pentru că inducem și mai multe incertitudini legate de cum închidem luna decembrie. Este important să închidem în așa fel încât să respectăm ținta din acest an”, a explicat ministrul.

Decizia finală îi aparține premierului și va fi discutată în Guvern. Nazare a precizat că solicitările transmise de ordonatorii de credite pentru eventuala rectificare se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, un nivel similar celui înregistrat înaintea rectificării precedente.

„Sunt foarte mari solicitările. Atât timp cât nu știm pe câți bani ne bazăm în decembrie, ar fi prudent să distribuim sume pentru cheltuieli, care se vor cheltui în următoarele săptămâni, fără să știm cât încasăm la final de an? Asta e întrebarea. Bineînțeles, va fi o decizie politică”, a declarat ministrul Finanțelor.

Întrebat dacă România ar putea obține de la Comisia Europeană o derogare pentru majorarea pensiilor, Nazare a arătat că situația fiscală s-a schimbat după ce datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB.

„Suntem într-un alt scenariu. Datoria publică a crescut peste 60%. Ne raportăm la alte tipuri de constrângeri. Este un subiect pe care îl vom discuta cu misiunea”, a spus Alexandru Nazare.

Editor : A.D.