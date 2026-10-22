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Reconstrucția Ucrainei va costa aproape 600 de miliarde de dolari. Ce oportunități vede Guvernul pentru companiile românești

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IRPIN, UKRAINE -Construction workers rebuild a roof on a home that was shelled in a destroyed neighborhood. (Photo by Paula Bronstein / Getty Images)
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Din articol
Cum ar putea participa România la reconstrucția Ucrainei Ce finanțare ar putea primi firmele românești Rolul României în cooperarea economică regională

Reconstrucția Ucrainei va necesita investiții de aproape 600 de miliarde de dolari în următorii zece ani, iar România vrea să participe la acest proces prin proiecte de infrastructură, energie și parteneriate economice, a declarat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la o conferință dedicată refacerii țării vecine după distrugerile provocate de război.

Ministrul a explicat că lucrările de reconstrucție sunt deja în desfășurare, în ciuda continuării atacurilor rusești, iar investițiile necesare depășesc cu mult refacerea infrastructurii distruse. Potrivit celei mai recente evaluări comune realizate de autoritățile ucrainene, Banca Mondială, Comisia Europeană și ONU, costurile estimate includ atât recuperarea pierderilor provocate de război, cât și restabilirea serviciilor publice și a activității economice.

„Reconstrucția Ucrainei este deja în desfășurare. La Gdansk, în luna iunie, au fost semnate 160 de acorduri, în valoare de peste 10 miliarde de euro. Rețelele electrice, drumurile, podurile și locuințele sunt reconstruite în timp ce atacurile rusești continuă. Cea mai recentă evaluare comună, elaborată de Guvernul Ucrainei, Banca Mondială, Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite, estimează că necesitățile Ucrainei în materie de redresare și reconstrucție se ridică la aproape 600 de miliarde de dolari în următorul deceniu. În spatele acestei cifre se află comunități care au nevoie de servicii esențiale și întreprinderi care trebuie să își reia producția. România rămâne ferm angajată în susținerea suveranității Ucrainei, a integrității sale teritoriale și a viitorului său european. O Ucraină stabilă și prosperă, ancorată în Uniunea Europeană, reprezintă un interes strategic direct pentru România. Dorim să contribuim în calitate de partener pe termen lung prin proiecte care să creeze valoare de ambele părți ale frontierei”, a declarat Alexandru Nazare.

Cum ar putea participa România la reconstrucția Ucrainei

România are trei avantaje pe care le poate valorifica în acest proces, potrivit lui Nazare: poziția geografică și infrastructura de transport, resursele energetice și experiența companiilor românești în proiecte care respectă standardele Uniunii Europene.

Portul Constanța, porturile dunărene și punctele de trecere a frontierei pot deveni elemente importante pentru transportul materialelor și echipamentelor necesare reconstrucției. Ministrul a amintit că aceste conexiuni au fost deja folosite prin culoarele de solidaritate pentru menținerea fluxurilor comerciale ale Ucrainei, iar modernizarea infrastructurii ar putea crește capacitatea de transport dintre cele două țări.

„Poziția geografică, frontiera comună, portul Constanța și porturile dunărene fac din România poarta naturală de acces către Ucraina, în special către regiunile sale sudice. Prin intermediul culoarelor de solidaritate, aceste conexiuni au contribuit la menținerea fluxurilor comerciale ale Ucrainei. Ar trebui să valorificăm această experiență prin modernizarea punctelor de trecere a frontierei, a drumurilor și a legăturilor feroviare, precum și printr-o coordonare mai strânsă între porturile de pe Dunărea de Jos”, a explicat Nazare.

În domeniul energiei, oficialul a indicat proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, unde prima producție de gaze este așteptată în 2027. Creșterea producției românești, combinată cu capacitățile de stocare ale Ucrainei, ar putea crea noi oportunități de colaborare, alături de investițiile în interconexiunile electrice și în modernizarea rețelelor.

Ministrul consideră însă că experiența mediului de afaceri reprezintă cel mai important avantaj al României, în special pentru proiectele derulate împreună cu Ucraina și Republica Moldova.

„Companiile românești cunosc regiunea și au experiență practică în aplicarea standardelor UE, în achizițiile publice și în derularea proiectelor finanțate la nivel internațional. Parteneriatele cu firmele ucrainene pot valorifica această experiență în domenii precum construcțiile, logistica și energia, contribuind, în același timp, la dezvoltarea capacităților locale”, mai susține acesta.

Ce finanțare ar putea primi firmele românești

Una dintre principalele probleme pentru companiile interesate de contractele de reconstrucție o reprezintă accesul la finanțare și protecția împotriva riscurilor comerciale și politice. În acest context, Ministerul Finanțelor urmărește să folosească instrumentele oferite de Exim Banca Românească, fondurile europene și cooperarea dintre instituțiile care sprijină extinderea afacerilor românești pe piețele externe.

Potrivit ministrului, pachetul de relansare economică adoptat în februarie anul trecut include o alocare de până la un miliard de lei, echivalentul a aproximativ 200 de milioane de euro, pentru perioada 2026–2029, destinată susținerii exporturilor, tranzacțiilor internaționale și investițiilor românești în străinătate. Suma nu reprezintă un buget rezervat exclusiv reconstrucției Ucrainei, ci un instrument mai larg de sprijin pentru internaționalizarea companiilor.

„Obiectivul este de a oferi companiilor noastre sprijinul financiar necesar pentru a concura pentru contracte de valoare mai mare și pentru a-și construi o prezență durabilă pe piețele externe”, a explicat Nazare.

Exim pune la dispoziția exportatorilor instrumente de asigurare a creditelor, garantare și contragarantare, care pot reduce riscul de neplată și pot facilita finanțarea contractelor de către bănci. Investițiile în străinătate pot beneficia, în anumite condiții, și de asigurări împotriva riscurilor politice.

Ministrul a precizat că există deja forme concrete de cooperare financiară cu Ucraina, inclusiv prin participarea Exim Banca Românească la Facilitatea de garantare a creditelor la export, în cadrul programului european InvestEU.

„În aprilie, Exim a semnat un memorandum cu banca ucraineană Privatbank. În cadrul InvestEU, exportatorii români beneficiază de protecție pentru contractele lor, iar cumpărătorii ucraineni pot obține condiții de plată mai avantajoase. Cadrul de investiții pentru Ucraina dispune de o capacitate totală de peste 9 miliarde de euro sub formă de garanții și granturi, cu obiectivul de a mobiliza investiții de până la 40 de miliarde de euro”, a arătat ministrul Finanțelor.

Acesta a recomandat firmelor interesate să discute din timp cu instituțiile financiare și cu potențialii parteneri, astfel încât proiectele să aibă atât o componentă comercială viabilă, cât și soluții de finanțare încă din etapa de pregătire.

Rolul României în cooperarea economică regională

Pe lângă instrumentele financiare, Nazare a invocat necesitatea unei coordonări mai bune între instituțiile statului și mediul de afaceri. Inițiativa „Team Romania”, creată anterior în cadrul programului Global Gateway, ar putea servi drept model pentru sprijinirea companiilor implicate în reconstrucția Ucrainei.

Aceasta reunește instituții precum Agenția de Credit la Export, Banca de Dezvoltare și structurile responsabile de diplomația economică. Camerele de comerț ar putea avea, la rândul lor, un rol în identificarea unor parteneriate concrete între firmele din România, Ucraina și Republica Moldova.

Ministrul a atras atenția că securitatea regiunii Mării Negre și a Dunării are și o dimensiune economică directă, deoarece instabilitatea se reflectă în costurile de transport, primele de asigurare și deciziile de finanțare ale băncilor.

„Sarcina noastră este să facem aceste instrumente financiare funcționale pentru companii, în parteneriat cu Ucraina și cu o gestionare responsabilă a resurselor publice. În acest fel, sprijinim redresarea Ucrainei și, în același timp, construim legături economice durabile în întreaga noastră regiune, iar acest lucru trebuie să corespundă unui nou nivel de ambiție al României în ceea ce privește internaționalizarea afacerilor românești”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată joi și vineri de New Strategy Center, la Romexpo. Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri pentru a identifica proiecte de investiții în infrastructură, energie, transporturi, logistică și alte domenii esențiale pentru reconstrucția Ucrainei.

Editor : A.D.

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