Record de cumpărături de Black Friday în România. Sunt înregistrate peste 5 tranzacţii pe secundă

Volumele tranzacţionate de Black Friday în România au ajuns la aproape 169 de milioane de lei, la ora 11:20, o valoare record, cu 62,9% mai mult decât anul trecut. Numărul mediu de tranzacţii efectuate în fiecare minut a crescut la 319, aproximativ 5 tranzacţii pe secundă, informează Agerpres.

Conform datelor în timp reale publicate de PayU România, numărul total de tranzacţii înregistrate a ajuns la 212.635, în creştere cu 61,64% raportat la perioada de referinţă.

De asemenea, volumele totale tranzacţionate cross-boarder au atins valoarea de 10,37 milioane de lei (+101,26%), la 16.737 de tranzacţii (+131,6%). În topul cross-boarder, în funcţie de banca emitentă a cardurilor, conduce Marea Britanie, cu 82,11% din total, urmată de Ucraina (7,3%) şi SUA (1,10%).

Datele arată, totodată, volume de plată cu un singur click de 92,89 milioane de lei, în creştere faţă de anul trecut cu 78,32%, şi un total al tranzacţiilor de 123.888, pe un plus de 86,9% de la an la an.

Plăţile cu un card în rate s-au cifrat la 41 de milioane de lei, echivalentul a 27% din total.

Pe categorii de produse, pe primul loc în preferinţe rămâne IT&C, cu 75% din total, urmat de eTail - produse variate (28,3%) şi Gaming (aproape 3%).

Minutul de aur rămâne în intervalul 7:44 - 7:45, moment în care au fost efectuate 4.792 de tranzacţii.

Unul din doi români cumpără cel puţin un produs de Black Friday, la un buget mediu de 2.200 de lei

Valoarea medie a coşului de cumpărături se prezintă astfel: cu plată integrală 816 lei (+43% decât în anul precedent) şi plata cu cardul în rate 1.142 lei (+13%).

Un studiu realizat de Kantar România arată că mai mult de jumătate dintre români (54%) vor cumpăra cel puţin un produs în cadrul campaniei de reduceri Black Friday din acest an, iar bugetul mediu alocat este de 2.200 de lei.

Cercetarea de specialitate evidenţiază o preferinţă crescută pentru mediul online în rândul potenţialilor cumpărători de Black Friday. Astfel, 46% dintre aceştia se gândesc prima oară la un magazin online, în creştere cu 20% faţă de anul trecut.

În topul retailerilor online preferaţi de români se află eMag, urmat de Altex.ro şi Flanco.ro.

În privinţa produselor pe care doresc să le cumpere, datele arată un interes crescut pentru produse destinate întregii familii, precum electrocasnice şi televizoare, dar şi pentru telefoane mobile şi îmbrăcăminte. Pe listă se mai regăsesc laptopurile, articolele Home & Deco şi încălţămintea.

