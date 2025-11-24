Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își retrag banii ca să evite taxele”

Plățile din pensiile private Pilon II au ajuns în septembrie la un nivel record de 403,7 milioane de lei pe lună, în creștere de la 271,9 milioane de lei în august, după introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei. „Am văzut un aflux din ce în ce mai mare de participanți care solicită plata pensiei private, iar plățile au ajuns aproape de trei ori mai mari decât în prima jumătate a anului”, a declarat George Moț, expert în pensii private, pentru redacția Digi24.ro.

Datele analizate de George Moț arată o accelerare puternică a retragerilor din Pilonul II în ultimele luni.

Dacă în prima jumătate a anului plățile lunare se situau la aproximativ 140-150 de milioane de lei, în august acestea au ajuns la 271,9 milioane de lei, iar în septembrie la 403,7 milioane de lei.

În doar trei luni, suma totală plătită participanților din Pilonul II a ajuns la 943 de milioane de lei, depășind totalul de 861 de milioane de lei achitat în primele șase luni ale anului.

De la 1 august 2025, asupra pensiilor private, inclusiv celor din Pilonul II, se aplică o contribuție de asigurări sociale de sănătate de 10% pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei.

Taxa nu se aplică la momentul cotizării, ci la momentul plății efective către beneficiar.

De exemplu, pentru o pensie privată încasată de 5.000 de lei, baza de calcul a CASS este 2.000 de lei, iar suma reținută este de 200 de lei.

De ce se grăbesc românii să-și retragă banii

George Moț a explicat pentru Digi24.ro că anunțul noii taxe a schimbat radical comportamentul participanților la Pilonul II:

„Încă de când a fost anunțată de către guvern introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate la plata pensiilor, am văzut un aflux din ce în ce mai mare de participanți care solicită plata pensiei private. În ultima lună, creșterea plăților a fost de aproape 50%”.

Potrivit expertului, diferența față de începutul anului este majoră.

„În primele șase luni ale anului aveam plăți lunare de 140-150 de milioane de lei. Acum sunt aproape de trei ori mai mari și au ajuns la peste 400 de milioane de lei”, a precizat George Moț.

Pe lângă creșterea volumului de retrageri, s-a schimbat și tipul de plată solicitat.

Tot mai mulți români aleg plata eșalonată în locul retragerii integrale.

„Din ce în ce mai mulți români aleg plata eșalonată, astfel încât să reducă impactul taxelor către stat. Pragul de 3.000 de lei se aplică la fiecare plată, nu o singură dată”, a explicat Moț.

Acesta a oferit și un exemplu concret de diferență fiscală: „Să zicem că am adunat undeva la 30.000 de lei în contul de pensie privată. Dacă am vrea să retragem 30.000 de lei dintr-o singură tranșă, CASS se aplică la 27.000 de lei, ceea ce înseamnă o taxă de 2.700 de lei. Dacă aceeași sumă este împărțită în 10 rate a câte 3.000 de lei, contribuția de sănătate nu mai este datorată. De ce? Pentru că ne încadrăm în pragul de deductibilitate de 3.000 de lei.”.

Legea care ar putea schimba radical regulile

Un alt factor care alimentează graba participanților este proiectul de lege privind plata pensiilor private, aflat în analiza Curții Constituționale. Este, practic, un proiect care schimbă regulile actuale de plată și impune alte reguli privind plata pensiei private.

Proiectul prevede limitarea plății unice la maximum 30% din suma acumulată și eliminarea dreptului beneficiarului de a-și stabili singur valoarea ratei lunare și durata plăților.

„Dacă această lege nu va fi respinsă, nu vom mai avea dreptul să stabilim noi valoarea pensiei lunare. Statul va impune modul de plată”, a avertizat expertul.

În acest context, George Moț recomandă vigilență și analiză atentă:

„Românii ar trebui să urmărească foarte atent ce se întâmplă la Curtea Constituțională. Cei care ies la pensie în perioada următoare trebuie să decidă dacă este mai avantajos să iasă pe legislația actuală sau să aștepte legislația viitoare”.

Pentru cei care aleg în continuare legislația actuală, recomandarea rămâne clară: „Plata eșalonată este, în acest moment, cea mai bună soluție pentru a reduce impactul contribuției de sănătate și al impozitului pe venit. Diferențele pot fi de mii de lei”, a concluzionat George Moț.

CITEȘTE ȘI: Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe legea referitoare la plata pensiilor private