Record istoric pentru euro: BNR anunță astăzi un curs de 5,14 lei

Euro atinge un nou record istoric: Banca Națională a României (BNR) a anunțat, joi, un curs de 5,14 lei. Moneda națională continuă să se deprecieze față de euro.

Moneda euro a atins un nou record istoric, de 5,14 lei, în creștere cu 0,04 lei față de ziua precedentă, când a fost depășit pragul psihologic de 5,10 lei.

În luna mai 2025, maximul atins a fost de 5,12 lei, nivel depășit acum, ceea ce marchează un nou moment istoric.

Efectele s-ar putea resimți în dobânzile românilor, cu rate mai mari la bănci, dar și într-o posibilă creștere a datoriei externe, în condițiile în care România are un grad ridicat de îndatorare în euro.

Totodată, există riscul creșterii inflației în perioada următoare, având în vedere că multe produse de la raft sunt influențate de evoluția cursului valutar.

În același timp, experții au o perspectivă pesimistă: moneda s-ar putea menține la acest nivel în următoarele șase până la doisprezece luni, existând chiar scenariul în care euro ar putea ajunge la 5,17 lei.

