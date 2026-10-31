Recuperarea datoriilor fiscale între România și alte state: ANAF pregătește modificări privind verificarea debitorilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește modificări în procedura prin care colaborează cu autoritățile din alte state pentru recuperarea datoriilor fiscale. Potrivit unui proiect de ordin publicat joi, 29 octombrie, Biroul central de legătură al instituției ar urma să poată verifica direct informațiile despre persoanele și firmele cu datorii, atunci când autoritățile străine solicită sprijinul României pentru recuperarea banilor. În prezent, aceste informații sunt obținute prin intermediul administrațiilor fiscale teritoriale.

Proiectul modifică și completează Ordinul ANAF nr. 197/2018, care reglementează organizarea și funcționarea Biroului central de legătură, structura responsabilă de colaborarea cu autoritățile din alte state și cu Comisia Europeană în domeniul asistenței reciproce la recuperarea creanțelor.

Este vorba despre mecanismul prin care autoritățile fiscale din România și din alte țări își acordă sprijin pentru recuperarea unor datorii reprezentând taxe, impozite și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.

De exemplu, dacă o persoană sau o firmă are datorii fiscale într-un alt stat, dar deține bunuri sau venituri în România, autoritățile străine pot solicita sprijinul ANAF pentru obținerea informațiilor necesare recuperării sumelor. Mecanismul funcționează și invers, atunci când România solicită ajutorul autorităților din alte state pentru recuperarea unor datorii.

ANAF ar putea verifica direct informațiile despre debitori

Una dintre principalele modificări propuse vizează modul în care ANAF răspunde solicitărilor de informații primite din străinătate. În prezent, potrivit referatului de aprobare a proiectului, informațiile solicitate de autoritățile străine sunt furnizate de organele fiscale de executare din zona în care debitorul își are domiciliul, prin intermediul Biroului central de legătură.

Concret, atunci când o autoritate străină solicită informații despre un debitor, cererea este transmisă către administrația fiscală teritorială competentă. Aceasta verifică datele și le transmite Biroului central de legătură, care le comunică ulterior autorității solicitante.

Prin noul proiect, ANAF propune ca angajații Biroului central de legătură să poată soluționa direct astfel de cereri, prin consultarea bazelor de date la care instituția are deja acces în baza protocoalelor și acordurilor de colaborare și schimb de informații încheiate cu alte instituții.

Astfel, dacă informațiile necesare sunt disponibile în aceste baze de date, nu ar mai fi nevoie ca solicitările să fie transmise către administrațiile fiscale teritoriale.

Proiectul prevede că Biroul central de legătură poate furniza autorității solicitante „orice informații pe care le apreciază că sunt relevante”, în scopul recuperării creanțelor bugetare.

Potrivit referatului de aprobare, modificarea este justificată prin digitalizarea activității ANAF și centralizarea informațiilor disponibile instituției.

Prin eliminarea unor etape administrative, autoritățile urmăresc să reducă timpul de răspuns la solicitările venite din străinătate și să limiteze numărul cererilor care trebuie soluționate prin intermediul administrațiilor fiscale teritoriale.

Schimbul de informații între state, realizat și printr-un sistem electronic european

Proiectul introduce și prevederi privind utilizarea sistemului european EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), destinat schimbului electronic de informații în domeniul securității sociale.

Sistemul este folosit de instituțiile competente din statele europene pentru transmiterea informațiilor necesare aplicării normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Potrivit referatului de aprobare, cererile standardizate de informații, notificare și recuperare a creanțelor din această categorie sunt deja transmise prin EESSI.

Prin modificarea ordinului, ANAF urmărește să includă explicit această modalitate de comunicare în procedurile privind asistența reciprocă la recuperare.

Astfel, pentru cererile care intră sub incidența normelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, transmiterea și primirea informațiilor se vor putea realiza pe suport hârtie sau prin intermediul sistemului electronic, în condițiile prevăzute de legislație.

Ce se schimbă pentru contribuabili

Modificările propuse nu introduc taxe sau impozite noi și nici obligații suplimentare de plată pentru persoanele fizice și firme. Acestea vizează în principal modul în care ANAF obține și transmite informații în cadrul procedurilor de recuperare a datoriilor între state.

În practică, persoanele și companiile care au datorii fiscale într-un stat, dar dețin bunuri sau venituri în altul, ar putea fi identificate mai rapid în cadrul solicitărilor de asistență transmise între autorități.

Totuși, proiectul nu înseamnă că ANAF va putea recupera automat orice datorie din străinătate. Procedurile de recuperare rămân supuse condițiilor prevăzute de legislația națională și europeană.

De asemenea, modificările nu oferă instituției acces nelimitat la informațiile contribuabililor, ci permit consultarea directă a bazelor de date la care ANAF are deja drept de acces.

Editor : A.D.