Reducerea accizei la motorină ar putea fi adoptată în această săptămână. Ivan: „Trebuie să producă efecte de săptămâna viitoare”

Reducerea accizei la motorină ar putea fi adoptată chiar în această săptămână, astfel încât efectele să se resimtă la pompă începând de săptămâna viitoare, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Este un proiect pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanțe, fiind vorba despre fiscalitate. (...) Din punctul meu de vedere, această decizie trebuie luată în această săptămână ca să producă efecte începând cu săptămâna viitoare”, a declarat ministrul, la conferința „The Economist Romania Government Roundtable”.

Ivan a explicat că implementarea măsurii durează, întrucât este nevoie de timp pentru ca stocurile existente de combustibil să fie înlocuite cu cele taxate la noul nivel de acciză.

Ministerul Finanțelor calculează impactul bugetar

Ministrul Energiei a subliniat că autoritățile analizează în prezent impactul asupra bugetului și sursele de finanțare pentru această reducere.

În contextul creșterii prețurilor la carburanți, statul a înregistrat încasări suplimentare din TVA, iar aceste sume sunt luate în calcul pentru a susține măsura.

„Se calculează foarte clar care sunt aceste câștiguri suplimentare (...) astfel încât oamenii să ajungă să aibă un cost mai redus la prețul final”, a explicat acesta.

Reducerea accizei la motorină ar urma să completeze alte măsuri adoptate recent de autorități, precum limitarea exporturilor de carburanți, identificarea unor rute alternative de aprovizionare sau creșterea capacității de rafinare.

Ministrul a menționat și redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil, precum și reducerea componentei de biocombustibil din carburanți.

Potrivit acestuia, recomandările Uniunii Europeane au fost deja implementate în mare parte, iar reducerea accizei este considerată cea mai eficientă soluție pentru scăderea prețurilor.

Cu cât va scădea prețul la pompă

Întrebat despre impactul concret asupra prețului motorinei, ministul a precizat că valoarea exactă va fi stabilită de Ministerul Finanțelor, după finalizarea calculelor privind suportabilitatea bugetară.

Acesta a respins scenariul unei eventuale raționalizări a carburanților, afirmând că România dispune de suficiente resurse și rute alternative de aprovizionare: „Nu se pune pe tapet acest scenariu”.

Totodată, ministul Energiei a explicat că reducerea accizei va fi aplicată doar motorinei, deoarece aceasta are cel mai mare impact economic.

România importă motorină, iar creșterile de preț au fost mai accentuate în acest segment, spre deosebire de benzină, unde producția internă acoperă necesarul și permite chiar exporturi.

„Impactul total asupra economiei este în motorină, și asupra agriculturii, și asupra transporturilor, și asupra industriei alimentare”, a spus ministrul, care a subliniat că economiile rezultate din menținerea accizei la benzină vor fi redirecționate pentru a reduce costurile la motorină.

În ceea ce privește utilizarea rezervelor de stat, ministrul Energiei a precizat că acestea ar putea fi accesate doar în cazul unor probleme reale de aprovizionare, scenariu care, în prezent, nu este luat în calcul.

Editor : A.D.