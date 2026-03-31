Reducerea accizei la motorină ar putea fi adoptată în această săptămână. Ivan: „Trebuie să producă efecte de săptămâna viitoare”

BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos/George Călin
Ministerul Finanțelor calculează impactul bugetar Cu cât va scădea prețul la pompă

Reducerea accizei la motorină ar putea fi adoptată chiar în această săptămână, astfel încât efectele să se resimtă la pompă începând de săptămâna viitoare, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Este un proiect pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanțe, fiind vorba despre fiscalitate. (...) Din punctul meu de vedere, această decizie trebuie luată în această săptămână ca să producă efecte începând cu săptămâna viitoare”, a declarat ministrul, la conferința „The Economist Romania Government Roundtable”.

Ivan a explicat că implementarea măsurii durează, întrucât este nevoie de timp pentru ca stocurile existente de combustibil să fie înlocuite cu cele taxate la noul nivel de acciză.

Ministerul Finanțelor calculează impactul bugetar

Ministrul Energiei a subliniat că autoritățile analizează în prezent impactul asupra bugetului și sursele de finanțare pentru această reducere.

În contextul creșterii prețurilor la carburanți, statul a înregistrat încasări suplimentare din TVA, iar aceste sume sunt luate în calcul pentru a susține măsura.

„Se calculează foarte clar care sunt aceste câștiguri suplimentare (...) astfel încât oamenii să ajungă să aibă un cost mai redus la prețul final”, a explicat acesta.

Reducerea accizei la motorină ar urma să completeze alte măsuri adoptate recent de autorități, precum limitarea exporturilor de carburanți, identificarea unor rute alternative de aprovizionare sau creșterea capacității de rafinare.

Ministrul a menționat și redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil, precum și reducerea componentei de biocombustibil din carburanți.

Potrivit acestuia, recomandările Uniunii Europeane au fost deja implementate în mare parte, iar reducerea accizei este considerată cea mai eficientă soluție pentru scăderea prețurilor.

Citește și: ANALIZĂ Reducerea treptată a accizei, tradusă în prețurile de la pompă. Cât se ieftinesc carburanții și de ce efectul va fi limitat

Cu cât va scădea prețul la pompă

Întrebat despre impactul concret asupra prețului motorinei, ministul a precizat că valoarea exactă va fi stabilită de Ministerul Finanțelor, după finalizarea calculelor privind suportabilitatea bugetară.

Acesta a respins scenariul unei eventuale raționalizări a carburanților, afirmând că România dispune de suficiente resurse și rute alternative de aprovizionare: „Nu se pune pe tapet acest scenariu”.

Totodată, ministul Energiei a explicat că reducerea accizei va fi aplicată doar motorinei, deoarece aceasta are cel mai mare impact economic.

România importă motorină, iar creșterile de preț au fost mai accentuate în acest segment, spre deosebire de benzină, unde producția internă acoperă necesarul și permite chiar exporturi.

„Impactul total asupra economiei este în motorină, și asupra agriculturii, și asupra transporturilor, și asupra industriei alimentare”, a spus ministrul, care a subliniat că economiile rezultate din menținerea accizei la benzină vor fi redirecționate pentru a reduce costurile la motorină.

În ceea ce privește utilizarea rezervelor de stat, ministrul Energiei a precizat că acestea ar putea fi accesate doar în cazul unor probleme reale de aprovizionare, scenariu care, în prezent, nu este luat în calcul.

Te-ar putea interesa și:
alimentare la pompa
Ședința Coaliției: grup de lucru înființat pentru reducerea accizei la carburanți, plafonarea adaosului la alimente va fi prelungită
alimentare la pompa
Bogdan Ivan propune două variante pentru scăderea preţului carburantului. Ministrul Energiei anunță ședință de lucru, luni
gaz aragaz, flacara aragaz
Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație până în 2027, deși promitea oferte din primăvară. „Lucrurile au fost abordate politic”
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei privind reducerea accizei la carburanți. Ce au decis oficialii (surse)
Bogdan Ivan, ministrul Energiei.
Ce înseamnă starea de urgență pe piața carburanților și ce măsuri sunt propuse. Explicațiile ministrului Energiei
Recomandările redacţiei
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele...
Peter Szijjarto si serghei lavrov
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire...
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, interviu pentru Le Figaro: Un divorț politic între UE...
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Pete Hegseth: „Zilele următoare...
Ultimele știri
După ratarea calificării la Cupa Mondială, România joacă azi un amical cu Slovacia. Cine va sta pe bancă în locul lui Mircea Lucescu
Regele Charles va efectua prima vizită de stat în SUA, la finalul lui aprilie, în ciuda unor critici și a relației lui Trump cu Londra
Pete Hegseth: „Nu poți câştiga un război dacă le spui adversarilor ceea ce eşti sau nu eşti pregătit să faci, inclusiv un atac la sol”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Lovitură de proporţii! Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali la FCSB în 2025. Raportul financiar care...
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a șocat pe „tricolori”: „Baftă, Hakan!” Calhanoglu le-a dezvăluit românilor mesajul primit de...
Adevărul
Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului
Playtech
Indicatorul auto care abia a apărut în România induce şoferii în eroare. Cum se aplică regula fermoarului...
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”