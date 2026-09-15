Ministerul Finanțelor menține reducerea accizei la motorină cu 25% pentru încă două săptămâni

Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16-30 septembrie 2026. Decizia vine după evaluarea bilunară prevăzută de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea este aceeași cu cea aplicată în prima jumătate a lunii septembrie și are ca scop limitarea efectelor creșterii cotațiilor internaționale și ale prețurilor la pompă asupra populației și economiei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea de 25% înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă.

Astfel, în perioada 16-30 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Ministerul Finanțelor precizează că decizia a fost luată în urma analizei indicatorilor de piață pentru a doua jumătate a lunii septembrie.

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Cotațiile internaționale au crescut cu peste 50%

Conform datelor analizate de minister, variația cotațiilor Platts pentru motorină a ajuns la +51,19%, în timp ce variația prețului mediu la pompă al motorinei standard a fost de +27,47%.

Pe baza acestor indicatori și a formulei prevăzute de lege, reducerea accizei a fost menținută la nivelul de 25%.

„Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei”, transmite Ministerul Finanțelor.

Măsura vizează și costurile din transport

Ministerul Finanțelor susține că intervenția urmărește să limiteze efectul în lanț al creșterii costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică.

Aceste costuri pot avea ulterior un impact asupra prețurilor bunurilor de consum.

„Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică, cu impact direct asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum”, precizează ministerul.

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Reducerea este reevaluată la fiecare două săptămâni

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 presupune reevaluarea periodică a indicatorilor de piață și ajustarea reducerii accizei în funcție de evoluțiile de pe piața carburanților.

Ministerul Finanțelor anunță că va continua să urmărească evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

„Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”, mai spune comunicatul instituției.

Editor : Ana Petrescu