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Reducerea cu 25% a accizei la motorină este valabilă până astăzi. Cu cât s-ar putea scumpi litrul de la 1 octombrie

Andreea Dobra Data publicării:
pompa benzina
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Cum rezultă posibila scumpire de 85 de bani pe litru Cât costă carburanții miercuri

Reducerea cu 25% a accizei la motorina standard este valabilă până miercuri, 30 septembrie, iar Ministerul Finanțelor nu a anunțat până acum ce nivel se va aplica de la 1 octombrie. În absența unei prelungiri, acciza ar reveni la nivelul integral, iar prețul motorinei la pompă ar putea crește cu aproximativ 85 de bani pe litru, potrivit calculelor făcute de Digi24.ro.

Pentru perioada 16-30 septembrie, acciza la motorina standard a fost redusă de la nivelul de referință de 2.804,29 lei la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Diminuarea este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, echivalentul a aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Nivelul maxim al facilității a fost menținut după ce analiza pentru a doua jumătate a lunii septembrie a indicat o creștere cu 51,19% a cotațiilor internaționale Platts și cu 27,47% a prețului mediu la pompă.

Cum rezultă posibila scumpire de 85 de bani pe litru

Dacă reducerea nu este prelungită, acciza ar reveni de la 2.103,22 lei la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri. Diferența este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, adică aproximativ 70,1 bani pentru fiecare litru. La această diferență s-ar adăuga aproximativ 14,7 bani reprezentând TVA de 21%. În total, efectul asupra prețului final ar putea ajunge la aproape 85 de bani pe litru, dacă majorarea taxelor este transferată integral în prețul plătit de consumatori.

Pentru alimentarea unui rezervor de 50 de litri, diferența ar putea ajunge la aproximativ 42 de lei.

Acesta este însă un scenariu de calcul, nu o scumpire anunțată și nici o prognoză privind prețurile care vor fi afișate de joi în benzinării. Prețul final mai este influențat de cotațiile internaționale ale motorinei, cursul valutar, costurile de transport, componenta de biocarburant și marjele comerciale.

Reducerea actuală de 25% nu este însă singura variantă pentru următorul interval. Ministerul Finanțelor analizează de două ori pe lună evoluția cotațiilor Platts și a prețului mediu al motorinei standard la pompă, apoi stabilește nivelul diminuării aplicabile în următorul segment bilunar.

Reducerea poate fi stabilită gradual, între 5% și 25%. Prin urmare, de la 1 octombrie, aceasta poate fi menținută la nivelul actual, poate fi coborâtă la un procent mai mic sau poate înceta, caz în care s-ar aplica acciza integrală.

Legea nr. 162/2026 stabilește situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 octombrie 2026 inclusiv. Perioada poate fi prelungită de Guvern, prin hotărâre, pentru intervale succesive de cel mult trei luni, dacă persistă împrejurările care au determinat instituirea acesteia.

Mecanismul de reducere a accizei poate funcționa pe unul sau mai multe intervale bilunare, fără să depășească durata situației de criză. Printre condițiile prevăzute se numără creșterea cu cel puțin 20% a cotațiilor Platts sau Brent, majorarea cu cel puțin 20% a prețului mediu al carburanților la pompă ori riscul întreruperii aprovizionării pieței interne.

Benzina standard nu beneficiază de același mecanism de diminuare a accizei.

Cât costă carburanții miercuri

Cea mai ieftină motorină standard raportată miercuri, 30 septembrie, la nivel național costa 10,75 lei pe litru, la o stație din Lungulețu, județul Dâmbovița, potrivit datelor publicate de Peco Online.

În București, cel mai mic preț afișat era de 10,91 lei pe litru. Motorina standard pornea de la 10,89 lei în Cluj-Napoca, 10,88 lei în Timișoara și 10,91 lei în Iași și Constanța.

În cazul benzinei standard, cel mai mic preț raportat în țară era de 9,87 lei pe litru. În București, Iași și Constanța, prețul minim era de 9,99 lei, în Cluj-Napoca de 9,93 lei, iar în Timișoara de 9,97 lei pe litru.

Acestea sunt cele mai mici prețuri raportate, nu valorile medii, iar sumele afișate online pot diferi de cele din benzinării în funcție de momentul actualizării.

În ultima lună, prețul mediu al motorinei a crescut cu 6,9%, astfel încât alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă cu aproximativ 35,5 lei mai mult. Benzina s-a scumpit, în medie, cu 5%, ceea ce înseamnă o diferență de aproximativ 24 de lei pentru un plin de 50 de litri.

Digi24.ro l-a întrebat pe ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, dacă reducerea de 25% va fi menținută după 30 septembrie și ce impact estimează ministerul asupra prețului motorinei. Până la publicarea articolului, acesta nu a răspuns solicitării.

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