Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că aşteaptă ca ministrul Finanţelor Alexandru Nazare să prezinte în această săptămână raportul actualizat privind situaţia finanţelor publice. Ulterior, vor începe discuţiile privind cea de-a doua rectificare bugetară şi proiectul bugetului pentru anul viitor.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul reducerea taxării muncii în 2027, cel puţin în cazul salariului minim, liderul PSD a precizat că eventualele măsuri vor fi analizate după prezentarea situaţiei financiare.

„Săptămâna aceasta mă aştept să existe o prezentare din partea ministrului Finanţelor a raportului la zi cerut, după care să discutăm, evident, despre rectificare şi, evident, să începem să discutăm despre buget urmare a acelor discuţii, sigur, ţinând cont şi de ceea ce spun sindicatele şi de ceea ce spun patronatele”, a spus acesta la sediul central al PSD.

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Grindeanu a explicat că discuţiile privind o eventuală reducere a TVA sau a taxării muncii vor putea avea loc odată cu începerea dezbaterilor asupra bugetului pentru anul 2027.

„Deocamdată aşteptăm raportul ministrului de Finanţe, să vedem unde ne aflăm sau unde eram la 31 octombrie. Deocamdată discutăm de rectificare şi o să discutăm despre măsuri odată cu începutul discuţiilor pe noul buget. Cum vom face aceste lucruri? Care vor fi acele măsuri? O să vedem în săptămânile viitoare”, a afirmat Grindeanu.

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Editor : A.P.