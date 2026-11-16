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Video Reforma administrativ-teritorială, analizată de primarii de municipii. Ce mesaj le-a transmis premierul Luca Niculescu

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Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Bugetul pentru 2027 ar urma să fie votat până la sfârșitul anului Evaluări de impact înaintea modificărilor fiscale Guvernul va publica situația absorbției fondurilor europene

Premierul Luca Niculescu participă luni la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, unde s-a întâlnit cu primarii marilor orașe și cu reprezentanții administrației centrale. În mesajul adresat edililor, șeful Guvernului a anunțat că proiectul bugetului pentru 2027 ar urma să fie adoptat de Executiv în decembrie și votat de Parlament până la sfârșitul anului. El a promis mai multă predictibilitate, stabilitate fiscală și monitorizarea săptămânală a programelor europene.

La reuniune participă, printre alții, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Dezvoltării.

Premierul a declarat că Guvernul se află la începutul mandatului și vrea să afle direct de la reprezentanții administrațiilor locale care sunt problemele comunităților și proiectele care trebuie susținute.

„O bună parte dintre obiectivele Guvernului capătă formă concretă în exact ceea ce faceți dumneavoastră: școli consolidate, drumuri refăcute, transport public de mai bună calitate și servicii la care oamenii ajung fără drumuri inutile. Sunt vitale colaborarea dintre noi și dialogul permanent, pentru a avea rezultate cât mai bune pentru oameni și pentru comunități", le-a transmis Luca Niculescu primarilor.

Șeful Guvernului a amintit că, la începutul mandatului, Executivul a aprobat o rectificare bugetară prin care au fost alocate două miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale companiilor care au desfășurat lucrări pentru comunități.

„Sigur că ar fi putut să fie mai mult, sigur că știți și dumneavoastră situația bugetului, dar avem datoria să guvernăm pregătind măsuri pentru a crește calitatea vieții oamenilor și pentru a valorifica perspectivele de dezvoltare ale comunităților", a afirmat premierul.

Bugetul pentru 2027 ar urma să fie votat până la sfârșitul anului

Luca Niculescu a prezentat trei angajamente ale Guvernului în relația cu administrațiile locale: predictibilitate, respectarea calendarului bugetar și stabilitate fiscală.

Premierul a anunțat că Executivul va elabora Codul finanțelor publice locale, după ce primarii au cerut reguli mai clare și mai multă predictibilitate în privința finanțării.

„Am văzut că predictibilitatea este ceea ce solicitați cel mai mult din partea Guvernului și este ceva la care ne angajăm. Vom elabora în acest spirit Codul finanțelor publice locale", a spus Niculescu.

Șeful Executivului a recunoscut că adoptarea târzie a bugetelor locale în acest an a afectat investițiile, deoarece durata procedurilor de achiziție a dus la pierderea unui întreg sezon de lucrări.

„Ne-am asumat prin programul de guvernare ca proiectul bugetului să fie adoptat de Guvern în decembrie și votat de Parlament până la finalul acestui an", a declarat premierul.

Evaluări de impact înaintea modificărilor fiscale

În privința taxelor și impozitelor, Luca Niculescu a promis că eventualele modificări vor fi analizate înainte de adoptare inclusiv din perspectiva efectelor asupra administrațiilor locale.

„Orice schimbare fiscală va fi însoțită de o evaluare de impact publicată înainte de adoptare, care va include efectele asupra bugetelor locale", a precizat acesta.

Premierul le-a cerut, în același timp, primarilor să utilizeze responsabil fondurile primite. Alocările de la buget vor fi corelate cu execuția efectivă și cu nevoile comunităților, iar rezultatele vor fi făcute publice.

Guvernul va publica situația absorbției fondurilor europene

Luca Niculescu a subliniat că fondurile europene reprezintă principala sursă pentru investițiile publice într-o perioadă de consolidare bugetară. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va monitoriza săptămânal programele de finanțare, responsabilii desemnați și termenele stabilite pentru eliminarea blocajelor.

„Un tablou de bord va fi publicat în fiecare lună pentru absorbția pe programe și pe județe, astfel încât și dumneavoastră, și cetățenii să puteți urmări stadiul finanțărilor și eventualele întârzieri", a anunțat premierul.

Guvernul intenționează să continue descentralizarea implementării fondurilor europene și să consolideze rolul regiunilor. Pentru exercițiul financiar european 2028-2034, România va susține un plan național și regional de parteneriat, cu o componentă regională distinctă, construită pe strategiile de dezvoltare ale regiunilor.

Premierul i-a îndemnat pe primari să înceapă pregătirea viitoarelor investiții și să participe la consultările privind alocările din următorul cadru financiar multianual.

„Vă încurajez să pregătiți de pe acum portofoliul de proiecte, documentațiile tehnice, avizele și analizele cost-beneficiu, pentru că ne dorim ca România să înceapă noua perioadă de programare cu proiecte mature și fără întârzieri", a declarat Niculescu.

Editor : A.D.

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