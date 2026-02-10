Live TV

Reforma guvernanței companiilor de stat, analizată la Palatul Victoria. Oana Gheorghiu: progrese pentru jaloanele din PNRR

Comitetul interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a analizat stadiul implementării reformei privind îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice şi ţintele şi jaloanele PNRR. Foto: gov.ro
Posibile restructurări și reorganizări

Stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și țintele și jaloanele aferente cererilor de plată 3, 4 și 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost analizate la întrunirea Comitetului interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, miercuri la Palatul Victoria.

Reprezentanții ministerelor au prezentat informații actualizate privind demararea proceselor de selecție pentru conducerile întreprinderilor publice aflate în prima etapă de reformă, care vizează companii din sectoarele energie și transport, arată comunicatul de presă al Guvernului.

Ministerele responsabile de acest angajament — care corespunde unui jalon din cererea de plată numărul 3, pentru care România a început deja să primească finanțare — vor transmite Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP), până la sfârșitul acestei săptămâni, progresele realizate sau motivele eventualelor blocaje.

La ședința de marți a fost analizată și situația mandatelor interimare la nivelul consiliilor de administrație și al conducerilor executive, în raport cu opțiunile existente pentru selectarea managementului pe criteriile guvernanței corporative.

Având în vedere angajamentul României de a reduce numărul întreprinderilor publice cu management provizoriu, inclusiv la nivel local, s-a stabilit ca AMEPIP să continue dialogul cu reprezentanții acestor companii și să ofere expertiză pentru demararea procedurilor de selecție în baza legislației privind guvernanța corporativă.

Posibile restructurări și reorganizări

O altă temă aflată pe agenda reuniunii a vizat posibile direcții pentru o serie de întreprinderi analizate, printre care restructurarea, reorganizarea sau alte opțiuni de eficientizare.

În ceea ce privește cererea de plată numărul 4, unul dintre jaloanele asumate de Guvern este realizarea unui tablou de bord care colectează date standardizate despre întreprinderile publice. Platforma este funcțională și disponibilă pe site-ul AMEPIP.

La reuniunea de lucru de la Palatul Victoria au participat vicepremierii Oana Gheorghiu și Tánczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, precum și reprezentanți ai ministerelor Energiei, Muncii, Agriculturii și Dezvoltării.

