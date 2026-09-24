Reorganizare la Ministerul Economiei: 109 posturi vacante desființate și 32 de funcții de conducere eliminate

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va avea o structură mai suplă, după ce Guvernul a aprobat reorganizarea instituției. Numărul maxim de posturi din aparatul propriu scade de la 709 la 600, prin desființarea a 109 posturi vacante, iar funcțiile de conducere se reduc de la 80 la 48. Economia estimată este de aproximativ 2,7 milioane de lei anual, începând din 2027.

Guvernul susține că reorganizarea are ca obiectiv gruparea mai coerentă a competențelor și eficientizarea modului de funcționare a instituției.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului se reorganizează, prin reconfigurarea structurii sale organizatorice, cu obiectivul de a grupa mai coerent competențele și de a eficientiza modul de funcționare al instituției. Reorganizarea presupune reducerea numărului maxim de posturi din aparatul propriu al Ministerului, de la 709 la 600, prin desființarea a 109 posturi vacante. În același timp, numărul funcțiilor de conducere va fi redus de la 80 la 48”, anunță Executivul, citat de news.ro.

Ministerul va funcționa cu opt direcții generale

Potrivit Guvernului, reorganizarea urmărește crearea unei structuri administrative mai clare, cu responsabilități mai bine delimitate și cu un număr mai mic de posturi și funcții de conducere.

Executivul precizează că, în același timp, va fi asigurată continuitatea activității și exercitarea atribuțiilor instituționale ale ministerului.

Noua structură va fi organizată în opt direcții generale. Atribuțiile existente vor fi menținute integral, iar structura va prelua și atribuțiile suplimentare stabilite prin alte acte normative.

Guvernul susține că reorganizarea este necesară și în contextul obligației prevăzute de legislația adoptată în acest an privind reducerea cheltuielilor de personal.

„Temeiul legal este reprezentat de obligația prevăzută la art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Funcționarea pe noua structură asigură o capacitate mai bună de finanțare a programelor pentru economie și de reprezentare pe dosarele de afaceri europene și politici comerciale”, arată Guvernul.

Economii de 2,7 milioane de lei anual

Reorganizarea va genera și economii la buget. Potrivit estimărilor prezentate de Guvern, economia realizată în anul 2026 va fi de aproximativ 470.000 de lei, calculată proporțional cu numărul de luni în care noua structură va fi implementată.

Începând din 2027, economia estimată este de aproximativ 2,7 milioane de lei anual, în mod recurent.

Executivul susține că reducerea numărului de posturi și funcții de conducere nu va afecta continuitatea activității ministerului.

Ce se întâmplă cu posturile ocupate

Posturile de execuție ocupate în prezent vor fi preluate în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor și procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

În cazul funcțiilor de conducere, Guvernul face distincție între posturile ale căror atribuții rămân în mare parte neschimbate și cele pentru care responsabilitățile se modifică semnificativ sau care sunt desființate.

„În ceea ce privește funcțiile de conducere, funcțiile care se mențin fără modificări substanțiale ale atribuțiilor vor continua să fie exercitate de titularii acestora. Pentru funcțiile ale căror atribuții se modifică semnificativ sau care se desființează, se vor aplica procedurile și garanțiile prevăzute de Codul administrativ”, precizează Guvernul.

Astfel, reorganizarea presupune reducerea cu 109 a numărului maxim de posturi din aparatul propriu al Ministerului Economiei, în condițiile în care toate cele 109 posturi desființate sunt vacante. Numărul funcțiilor de conducere va fi redus cu 32, de la 80 la 48.

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Editor : C.A.