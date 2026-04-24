Reorganizare majoră la ANAF: sute de sedii fiscale vor fi desființate. Alexandru Nazare: „Nu mai putem tolera ineficiența”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o reformă amplă a ANAF, care va schimba fundamental modul în care statul român colectează veniturile și interacționează cu contribuabilii. Oficialul susține că instituția „nu putea rămâne ineficientă la nesfârșit” și că digitalizarea devine pilonul central al noii strategii fiscale.

Procesul de reorganizare, început împreună cu președintele ANAF, Adrian Nica, este descris drept „ireversibil” și va fi implementat etapizat, pe parcursul a aproximativ două luni.

Una dintre cele mai importante măsuri vizează închiderea unui număr semnificativ de sedii fiscale locale, municipale, orășenești și comunale. Potrivit ministrului, decizia nu înseamnă abandonarea contribuabililor, ci o schimbare de abordare.

„Nu lăsăm comunități fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare”, a transmis Nazare, într-o postare pe pagina sa de Fcaebook.

Angajații din aceste sedii nu vor fi concediați, ci redistribuiți în zone considerate vulnerabile din punct de vedere al evaziunii fiscale, pentru a întări capacitatea de control.

ANAF „vine la contribuabil”

În paralel, autoritățile promit că nici o localitate nu va rămâne fără asistență. În locul prezenței permanente prin sedii costisitoare, echipele ANAF se vor deplasa direct în comunități, la solicitarea primăriilor.

Această schimbare marchează trecerea de la un model birocratic, dispersat, la unul axat pe eficiență și rezultate concrete, susține ministrul.

Reforma vine și pe fondul unor descoperiri recente făcute de inspectorii fiscali. Controalele din ultimele luni au scos la iveală existența unor rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală.

Potrivit ministrului, aceste structuri implică zeci de societăți, datorii semnificative la buget, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru evitarea plății obligațiilor fiscale.

„Aceste realități nu mai pot fi tolerate”, a subliniat Nazare.

Obiectiv: un ANAF modern și eficient

Autoritățile își propun transformarea ANAF într-o instituție modernă, transparentă și echitabilă, capabilă să reducă evaziunea și să îmbunătățească colectarea veniturilor la buget.

Reforma include:

digitalizarea serviciilor fiscale

reducerea birocrației

eliminarea drumurilor inutile pentru contribuabili

utilizarea mai eficientă a resurselor publice

Pe lângă restructurarea administrativă, ministrul vorbește și despre o schimbare de cultură organizațională. Un obiectiv major este atragerea unei noi generații de profesioniști în sistemul fiscal.

„Trebuie să aducem oameni tineri, bine pregătiți, care vor să performeze și să lucreze onest în serviciul public”, a declarat acesta, subliniind că fără resursă umană de calitate nicio reformă nu poate avea succes.

Editor : A.D.