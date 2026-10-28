Restructurări la Poșta Română: Numărul angajaților a scăzut sub 20.000 pentru prima dată în istorie. Ce arată datele ANCOM

Numărul angajaților Poștei Române a scăzut cu aproximativ 2.600 de persoane în 2025, echivalentul a 12% din personal, și a coborât pentru prima dată în istorie sub pragul de 20.000 de salariați, potrivit celui mai recent raport al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). În același an, compania a închis 700 de unități poștale, în timp ce piața serviciilor poștale din România a continuat să crească, până la 7,3 miliarde de lei.

Compania Națională Poșta Română (CNPR) avea aproximativ 18.200 de angajați la sfârșitul anului trecut, față de 20.800 în 2024 și 21.800 în 2023. Astfel, în numai doi ani, operatorul național și-a redus personalul cu aproximativ 3.600 de persoane, respectiv cu peste 16%, cea mai mare parte a scăderii fiind înregistrată în 2025.

„Deși se menține unul dintre cei mai mari angajatori din România, numărul angajaților CNPR a scăzut în premieră sub 20.000. Reducerile au avut loc în special în rândul angajaților neimplicați în livrarea de colete, ceea ce a condus la creșterea ponderii celor implicați în livrarea de colete, care reprezintă 4 din 5 angajați în domeniul poștal”, se arată în raportul ANCOM.

Reducerea personalului Poștei Române a contribuit semnificativ la scăderea numărului total de salariați din sectorul poștal, de la aproximativ 33.700 în 2024 la 30.600 în 2025, un declin de 9%. Dintre cele 3.100 de persoane cu care s-a redus forța de muncă din domeniu, 2.600 provin de la operatorul național.

În cazul celorlalți furnizori, numărul angajaților a scăzut într-un ritm mai lent, de aproximativ 4%, de la 12.900 la 12.400 de persoane. În același timp, ponderea personalului implicat în livrarea coletelor la nivelul întregului sector a crescut de la 76,2% în 2023 la 81,5% în 2025.

Poșta Română a închis 700 de unități, dar rețeaua poștală din țară s-a extins

Restructurarea companiei a vizat și rețeaua de oficii și alte unități poștale. Cu toate acestea, numărul total al unităților poștale din România a crescut anul trecut cu 10%, de la aproximativ 7.590 la 8.350, ca urmare a dezvoltării rețelelor de puncte de acces și contact ale altor operatori.

„Creșterea cu peste 700 a numărului total de unități poștale se datorează în fapt extinderii rețelelor de livrare/preluare prin contracte încheiate cu diverși parteneri (de ex. magazine de proximitate, benzinării etc.), care au supracompensat închiderea a 700 unități poștale de către CNPR”, precizează ANCOM.

Datele arată că, în 2023, România avea aproximativ 7.240 de unități poștale, iar în numai doi ani numărul acestora a crescut cu peste 1.100. În schimb, ponderea unităților Poștei Române în rețeaua națională s-a redus de la 71% în 2023 la 65% în 2024 și la 51% în 2025.

Operatorul național continuă să dețină o poziție dominantă în cazul cutiilor și căsuțelor poștale, cu 93% din totalul existent în România. La nivelul întregii piețe, numărul acestora a scăzut însă cu 5% în 2025, la aproximativ 43.900.

Lockerele au depășit 10.700 de unități

În paralel cu reducerea rețelei tradiționale a Poștei Române, sistemele automate pentru livrarea și ridicarea coletelor au continuat să se extindă. Numărul lockerelor utilizate în România a crescut cu 28% în 2025, de la aproximativ 8.400 la 10.730 de unități, după ce în 2024 înregistrase un avans de 42%.

Potrivit raportului, aproximativ 10.520 de lockere se aflau în proprietatea furnizorilor de servicii poștale. Aceste sisteme erau utilizate de nouă operatori, dintre care numai șase aveau rețele de peste 100 de unități, iar aproximativ 200 de lockere erau folosite în comun de mai mulți furnizori.

Creșterea numărului de lockere a fost însoțită de o utilizare mai intensă a acestora. În medie, fiecare sistem automat a gestionat 24 de colete pe zi, echivalentul a aproximativ 9.000 de trimiteri anual. La nivel național, densitatea rețelei a depășit 5,5 lockere la 10.000 de locuitori.

Poșta Română deținea însă numai 0,48% din totalul sistemelor automate utilizate pe piață, față de 0,04% în 2024 și 0,05% în 2023.

Piața serviciilor poștale a crescut la 7,3 miliarde de lei, în ciuda reducerii personalului

Piața serviciilor poștale din România a înregistrat în 2025 venituri totale de 7,3 miliarde de lei, în creștere cu 14% față de anul precedent. Cele peste 900 de milioane de lei adăugate reprezintă, potrivit ANCOM, cea mai mare creștere anuală în valoare absolută înregistrată de sector, a cărui valoare s-a dublat în termeni nominali față de 2020.

Principalul motor al acestei evoluții a fost livrarea coletelor, pe fondul dezvoltării comerțului electronic. Traficul de colete și pachete mici a ajuns la aproximativ 372 de milioane de trimiteri, cu 10% mai mult decât în 2024, după o creștere de 27% în anul precedent. Volumul reprezintă, în medie, aproximativ 20 de colete pentru fiecare locuitor al României.

Veniturile totale generate de acest segment au ajuns la aproape 6 miliarde de lei, iar venitul mediu pentru livrarea unui colet a crescut la 15 lei, cu aproximativ 60 de bani față de anul anterior. Coletele au reprezentat 57% din traficul poștal, dar au generat 84% din veniturile obținute direct de furnizori.

Potrivit ANCOM, aproape nouă din zece colete interne au fost livrate cel târziu în ziua următoare intrării în rețeaua poștală, timpul mediu de livrare fiind de 1,2 zile. În schimb, livrările de corespondență au avut un timp mediu de 2,6 zile.

Pe segmentul coletelor interne, Sameday a ocupat primul loc după volumul trimiterilor, cu o cotă de piață de 35%, urmat de Fan Courier, cu 27%, și Cargus, cu 12%. După veniturile obținute din aceste livrări, lider a rămas Fan Courier, cu aproape 33%, urmat de Sameday, cu 29%, și GLS, cu 11%.

În cazul Poștei Române, cea mai mare parte a activității a continuat să fie reprezentată de corespondență. Compania a deținut 71% din traficul de scrisori și imprimate, însă numai aproximativ 12% din veniturile totale ale pieței poștale, situându-se pe locul al treilea după acest indicator.

Investiții de 620 de milioane de lei și mai multe reclamații

Raportul ANCOM mai arată că investițiile realizate de furnizorii de servicii poștale au crescut cu 14% în 2025, la aproximativ 620 de milioane de lei. Cele mai mari trei companii din punctul de vedere al investițiilor, Delivery Solutions (Sameday), Fan Courier și Poșta Română, au realizat împreună 85% din total, fondurile fiind direcționate către lockere, automatizări, centre de sortare și flote auto.

Totodată, veniturile anuale raportate la un angajat din sector au crescut cu 22%, la aproximativ 227.000 de lei, pe fondul majorării veniturilor și al reducerii numărului de salariați.

În ceea ce privește reclamațiile, numărul celor considerate întemeiate a crescut cu 6%, la aproximativ 216.000. Pentru 124.000 dintre acestea au fost acordate despăgubiri, valoarea medie a unei despăgubiri fiind de 258 de lei.

Editor : A.D.