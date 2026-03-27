Reviziile la Petromidia şi Vega s-au finalizat cu succes. Rafinăriile vor reveni la capacitatea optimă în următoarele zile

Revizia planificată a rafinăriilor Petromidia şi Vega a fost finalizată cu succes, iar acestea vor reveni la capacitatea optimă în zilele următoare. Revizia a presupus peste 700 de lucrări de mentenanţă, schimbare de catalizatori şi verificări la 900 de echipamente.

„Rompetrol Rafinare a finalizat cu succes lucrările mecanice din cadrul reviziei planificate a celor două rafinării operate – Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti. În următoarele zile, rafinăriile vor reveni la capacitatea optimă, acest proces fiind unul foarte important şi realizat etapizat, respectând toate normele de siguranţă şi securitate în muncă”, au transmis, vineri, reprezentanţii KMG International.

Ei au precizat că revizia a presupus un număr total de peste 700 de lucrări specifice de mentenanţă, schimbare de catalizatori în şase instalaţii principale, verificări la circa 900 de echipamente (statice, dinamice şi electrice), dar şi inspecţii şi testări pentru aproape 1.200 de conducte.

„Un alt obiectiv realizat cu succes în cadrul reviziei a fost recertificarea şi prelungirea autorizaţiilor de funcţionare din partea autorităţilor competente – ISCIR şi CNCIR.

Apreciem suportul constant al autorităţilor, care au facilitat finalizarea lucrărilor în termenul estimat de companie. Lucrările au fost executate cu sprijinul a peste 2.500 de oameni – specialişti din cadrul companiei, ai contractorului general (Rominserv) şi ai celor 45 de companii implicate, cu vastă experienţă în domeniu”, au mai afirmat reprezentanţii KMG International.

Ei au menţionat că rafinăriile operate de Rompetrol Rafinare îşi vor relua, în cel mai scurt timp, „eforturile de aprovizionare cu produse petroliere, prin care vor contribui la stabilizarea pieţei naţionale, într-un context dificil, atât pentru producători, cât şi pentru consumatori”.

Oprirea tehnologică a fost realizată în baza unui calendar precis, cu revizii generale programate la interval de patru ani şi opriri tehnologice efectuate la un interval de doi ani, pentru lucrări intermediare.

Aceste revizii sunt absolut necesare pentru asigurarea unei operări în condiţii de siguranţă, continuitatea proceselor tehnologice şi protecţia mediului.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).

Editor : Sebastian Eduard