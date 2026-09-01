Live TV

Rezervele valutare ale BNR au crescut la 64,9 miliarde de euro în august. Intrările au inclus 2,5 miliarde de euro din SAFE

Data publicării:
ID128059_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rezervele internaționale au ajuns la 77,6 miliarde de euro

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au crescut în august cu 1,635 miliarde de euro și au ajuns la 64,865 miliarde de euro, de la 63,230 miliarde de euro la finalul lunii iulie, a anunțat marți BNR. Intrările din cursul lunii au inclus o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro din împrumutul SAFE acordat de Comisia Europeană.

În august au fost înregistrate intrări de 4,487 miliarde de euro, provenite din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, inclusiv prefinanțarea din împrumutul SAFE, alimentarea contului Comisiei Europene și alte operațiuni.

Ieșirile au însumat 2,852 miliarde de euro și au fost generate de modificarea rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit, precum și de plățile de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută. Aceste plăți s-au ridicat la aproximativ 1,468 miliarde de euro.

Rezervele internaționale au ajuns la 77,6 miliarde de euro

Rezerva de aur a României s-a menținut la 103,6 tone. Pe fondul evoluției prețurilor internaționale, valoarea acesteia a fost estimată la 12,762 miliarde de euro.

Rezervele internaționale totale ale României, formate din valute și aur, au ajuns astfel la 77,627 miliarde de euro la 31 august, în creștere cu 2,655 miliarde de euro față de nivelul de 74,972 miliarde de euro înregistrat la finalul lunii iulie.

Pentru septembrie, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 2,684 miliarde de euro.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Donald Trump
5
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
Dan Șucu a dat o lovitură de 14 milioane de euro
Digi Sport
Dan Șucu a dat o lovitură de 14 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bancnote si monede euro si un calculator
România, singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut. Ce arată raportul Eurofound
seceta agricultura oltenia
APIA avertizează fermierii afectați de secetă sau alte calamități: Notificările depuse după 15 zile nu sunt luate în calcul
Oameni pe stradă.
Femeile, mai afectate de șomaj decât bărbații. Rata în rândul tinerilor a ajuns la 30,8% în luna iulie
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan spune că PNL nu va vota un guvern PSD, care vrea să risipească economiile românilor: „Le sticlesc ochii”
Plenary session of the European Parliament
Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa trebuie să fie pregătită pentru dezastre care lovesc simultan mai multe țări
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan: „Sper să avem un guvern stabil în scurt timp. Dacă deraiem...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu...
nicusor dan catedrala mantuirii neamului
Nicușor Dan: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”...
bolojan abrudean
Mircea Abrudean, despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu din biroul său...
Ultimele știri
Atentat la o stație de transformare din Brandenburg, Germania. Au fost găsite dispozitive explozive
Ce cred americanii despre redenumirea Lacului Ontario și noile taxe impuse de Trump Canadei. Rezultatele unui sondaj Reuters/Ipsos
Predoiu: România are nevoie de un concept de apărare împotriva dronelor, înainte de modificarea legislației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 42 de ani, fiica lui Brigitte Macron a găsit dragostea în brațele unui student cu 20 de ani mai tânăr
Cancan
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Fanatik.ro
Universitatea Craiova l-a transferat pe 500.000 de euro pe fotbalistul propus de Marius Șumudică lui Gigi...
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea a fost protejatul lui Gigi Becali la FCSB: „A afectat vestiarul!”
Adevărul
„Ni se reproșează totul și nu ni se oferă nimic”. Revolta directoarei unui colegiu de top din Capitală
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei
Newsweek
Senatul, decizie majoră legată de pensii. Ce categorii de pensionari ar putea pierde bani? În ce condiții?
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini rare cu Andi Moisescu și fiul său cel mare. David are 19 ani și îi calcă pe urme