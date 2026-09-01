Rezervele valutare ale BNR au crescut la 64,9 miliarde de euro în august. Intrările au inclus 2,5 miliarde de euro din SAFE

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au crescut în august cu 1,635 miliarde de euro și au ajuns la 64,865 miliarde de euro, de la 63,230 miliarde de euro la finalul lunii iulie, a anunțat marți BNR. Intrările din cursul lunii au inclus o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro din împrumutul SAFE acordat de Comisia Europeană.

În august au fost înregistrate intrări de 4,487 miliarde de euro, provenite din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, inclusiv prefinanțarea din împrumutul SAFE, alimentarea contului Comisiei Europene și alte operațiuni.

Ieșirile au însumat 2,852 miliarde de euro și au fost generate de modificarea rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit, precum și de plățile de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută. Aceste plăți s-au ridicat la aproximativ 1,468 miliarde de euro.

Rezervele internaționale au ajuns la 77,6 miliarde de euro

Rezerva de aur a României s-a menținut la 103,6 tone. Pe fondul evoluției prețurilor internaționale, valoarea acesteia a fost estimată la 12,762 miliarde de euro.

Rezervele internaționale totale ale României, formate din valute și aur, au ajuns astfel la 77,627 miliarde de euro la 31 august, în creștere cu 2,655 miliarde de euro față de nivelul de 74,972 miliarde de euro înregistrat la finalul lunii iulie.

Pentru septembrie, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 2,684 miliarde de euro.

Editor : A.D.