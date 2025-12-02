Live TV

Rezervele valutare ale BNR au crescut la 65,408 miliarde euro la finalul lunii noiembrie

Data publicării:
Gold and Cash Reserves
Foto: Profimedia Images
Din articol
Rezerva de aur: stabilă ca volum, mai valoroasă ca evaluare

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au înregistrat o creștere modestă la finalul lunii noiembrie 2025, ajungând la 65,408 miliarde de euro, față de 65,347 miliarde de euro la sfârșitul lunii octombrie. Chiar dacă avansul este redus, evoluția arată un echilibru între intrările și ieșirile de fonduri operate de banca centrală în cursul lunii.

Potrivit datelor publicate de BNR, în noiembrie au avut loc intrări totale de 2,544 miliarde de euro.

Acestea au provenit în principal din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută pe care instituțiile de credit sunt obligate să le constituie la banca centrală, precum și din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor. La acestea s-au adăugat și alte operațiuni curente, specifice administrării rezervelor.

Rezerva minimă obligatorie este suma pe care băncile comerciale sunt obligate să o păstreze la BNR, în funcție de depozitele atrase de la populație și companii.

Când această rezervă se modifică, crește sau scade automat și nivelul rezervelor valutare administrate de banca centrală.

Pe de altă parte, ieșirile au totalizat 2,483 miliarde de euro și au inclus, la rândul lor, modificări ale rezervelor minime în valută, dar și plăți importante din contul datoriei publice externe.

Aproximativ 853 de milioane de euro au reprezentat plăți de rate și dobânzi aferente datoriilor în valută ale statului, la care s-au adăugat plăți operate din contul Comisiei Europene și alte obligații externe.

Rezerva de aur: stabilă ca volum, mai valoroasă ca evaluare

Rezerva de aur a României a rămas neschimbată ca volum, la 103,6 tone.

Totuși, valoarea acesteia a atins 12,011 miliarde de euro, ca urmare a evoluțiilor din piața internațională a aurului.

Prețul metalului prețios influențează direct evaluarea rezervei, motiv pentru care valoarea poate crește chiar și atunci când cantitatea rămâne constantă.

Cumulând rezervele valutare și rezerva de aur, România ajunge la rezerve internaționale totale de 77,419 miliarde de euro la finalul lunii noiembrie.

Acest nivel depășește precedentul maxim, de 76,885 miliarde de euro, înregistrat cu o lună înainte, stabilind astfel un nou record istoric.

Creșterea rezervelor internaționale reprezintă un semnal pozitiv privind capacitatea țării de a face față unor eventuale șocuri externe, precum turbulențe financiare sau variații mari ale cursului valutar, și contribuie la menținerea încrederii investitorilor.

În luna decembrie 2025, statul român are scadente rate și dobânzi în valoare de aproximativ 647 de milioane de euro, aferente datoriei publice denominate în valută.

Aceste plăți sunt fie directe, fie garantate de Ministerul Finanțelor și vor influența, la rândul lor, nivelul rezervelor valutare în luna următoare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
plen camera deputatilor
Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată aleasă pe listele AUR cerea o pensie mai mare pentru magistrați
nationala feminina de handbal romania, bucurie pe teren
România a pierdut ultimul meci din preliminare la CM handbal feminin. Cu cine joacă mai departe
Nice: Macron takes part in a program on France 2 Urgence Ocean
Mesajul lui Emmanuel Macron adresat Președintelui României: „Franța este un aliat de încredere și statornic”
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la o guvernare AUR
george simion la tribuna parlamentului
Congresul Naţional al AUR, la Alba Iulia. George Simion a fost ales pentru al doilea mandat în fruntea partidului
Recomandările redacţiei
2025-06-23-8331
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile...
brazi
Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția...
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia...
IMG_0809
Angajații Parlamentului protestează din nou, nemulțumiți de salarii...
Ultimele știri
Reacția sarcastică a Mariei Zaharova după ce Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE a fost reținută
Donald Trump ar fi vrut să-l exileze pe Nicolas Maduro în „cimitirul dictatorilor”
Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: O lege privită ca inoportună de magistratură nu este neapărat neconstituțională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Fanii se tem că Ed Sheeran dă indicii că mariajul lui ar fi în pericol. Noile piese abundă în versuri despre...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...