Rezervele valutare ale BNR au crescut la 65,408 miliarde euro la finalul lunii noiembrie

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au înregistrat o creștere modestă la finalul lunii noiembrie 2025, ajungând la 65,408 miliarde de euro, față de 65,347 miliarde de euro la sfârșitul lunii octombrie. Chiar dacă avansul este redus, evoluția arată un echilibru între intrările și ieșirile de fonduri operate de banca centrală în cursul lunii.

Potrivit datelor publicate de BNR, în noiembrie au avut loc intrări totale de 2,544 miliarde de euro.

Acestea au provenit în principal din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută pe care instituțiile de credit sunt obligate să le constituie la banca centrală, precum și din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor. La acestea s-au adăugat și alte operațiuni curente, specifice administrării rezervelor.

Rezerva minimă obligatorie este suma pe care băncile comerciale sunt obligate să o păstreze la BNR, în funcție de depozitele atrase de la populație și companii.

Când această rezervă se modifică, crește sau scade automat și nivelul rezervelor valutare administrate de banca centrală.

Pe de altă parte, ieșirile au totalizat 2,483 miliarde de euro și au inclus, la rândul lor, modificări ale rezervelor minime în valută, dar și plăți importante din contul datoriei publice externe.

Aproximativ 853 de milioane de euro au reprezentat plăți de rate și dobânzi aferente datoriilor în valută ale statului, la care s-au adăugat plăți operate din contul Comisiei Europene și alte obligații externe.

Rezerva de aur: stabilă ca volum, mai valoroasă ca evaluare

Rezerva de aur a României a rămas neschimbată ca volum, la 103,6 tone.

Totuși, valoarea acesteia a atins 12,011 miliarde de euro, ca urmare a evoluțiilor din piața internațională a aurului.

Prețul metalului prețios influențează direct evaluarea rezervei, motiv pentru care valoarea poate crește chiar și atunci când cantitatea rămâne constantă.

Cumulând rezervele valutare și rezerva de aur, România ajunge la rezerve internaționale totale de 77,419 miliarde de euro la finalul lunii noiembrie.

Acest nivel depășește precedentul maxim, de 76,885 miliarde de euro, înregistrat cu o lună înainte, stabilind astfel un nou record istoric.

Creșterea rezervelor internaționale reprezintă un semnal pozitiv privind capacitatea țării de a face față unor eventuale șocuri externe, precum turbulențe financiare sau variații mari ale cursului valutar, și contribuie la menținerea încrederii investitorilor.

În luna decembrie 2025, statul român are scadente rate și dobânzi în valoare de aproximativ 647 de milioane de euro, aferente datoriei publice denominate în valută.

Aceste plăți sunt fie directe, fie garantate de Ministerul Finanțelor și vor influența, la rândul lor, nivelul rezervelor valutare în luna următoare.

Editor : A.D.