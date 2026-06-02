Live TV

Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 785 de milioane de euro în luna mai. La cât se ridică rezerva de aur a României

Data publicării:
bnr
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au scăzut în mai cu 785 de milioane de euro, până la 64,051 miliarde de euro, de la 64,836 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, potrivit datelor publicate marți de banca centrală.

În cursul lunii mai au avut loc intrări de 2,253 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, alimentarea contului Comisiei Europene și altele.

De asemenea, au avut loc ieșiri de 3,038 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 1,417 miliarde euro) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 12,991 miliarde de euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2026 au fost de 77,042 miliarde euro, față de 78,007 miliarde euro la 30 aprilie 2026.

Plățile scadente în luna iunie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 178 milioane euro.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
Digi Sport
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nadia Comaneci
BNR a lansat monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la primul 10 obţinut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice
bnr
BNR estimează că inflația va urca la 10,3% la jumătatea anului. Riscurile pentru cursul leu-euro rămân ridicate
birou angajati shutterstock_309941807
Românii din diaspora care investesc în țară pot primi până la 200.000 de euro. Care sunt condițiile programului
cos de cumparaturi cu alimente in supermarket
De ce diferă datele despre inflație publicate de INS și Eurostat. Explicația celor două cifre văzute lunar de români
Soldați români cu AK-47
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, în valoare de 16,68 miliarde euro. O singură țară primește mai mulți bani decât noi
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Tensiuni înaintea anunțului de la Cotroceni. PNL ar putea respinge un...
sigla guvernul romaniei
„Lista neagră” a Guvernului: jumătate din companiile de stat au...
Ciprian Ciucu.
Ciucu îi răspunde lui Băsescu pe Facebook: Nu mai există „Partidele...
dan cascaval
Rectorul Politehnicii Iași, senator PSD, se laudă că a adus în partid...
Ultimele știri
Putin ar putea ordona mobilizarea generală după alegerile din această toamnă (The Washington Post)
Germania în criză socială: rata sărăciei urcă la un nivel record, milioane de oameni sunt afectați
„Un fel de apocalipsă”. Haos în Kiev după noul atac rusesc masiv: au fost lansate 73 de rachete și peste 650 de drone asupra Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ce poreclă avea, de fapt, Nadia Comăneci. I-a fost dată de către antrenorul Bela Karolyi
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Dua Lipa, mireasa care a sfidat tradițiile. Toți se așteptau la o rochie spectaculoasă, dar ea a surprins cu...
Film Now
„Uită-te la fața mea!” Cum a demonstrat Paul Rudd că nu are intervenții estetice la 57 de ani, după ce fanii...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
Digi FM
Soprana Irina Baianț, impresionată de Alexandra Căpitănescu: "Nu vine dintr-o zonă fabricată. O voce care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Homer, fiul lui Richard Gere, viral după apariția în "Euphoria". Internetul îl adoră pentru că are un "corp...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui