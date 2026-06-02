Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 785 de milioane de euro în luna mai. La cât se ridică rezerva de aur a României

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au scăzut în mai cu 785 de milioane de euro, până la 64,051 miliarde de euro, de la 64,836 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, potrivit datelor publicate marți de banca centrală.

În cursul lunii mai au avut loc intrări de 2,253 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, alimentarea contului Comisiei Europene și altele.

De asemenea, au avut loc ieșiri de 3,038 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 1,417 miliarde euro) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 12,991 miliarde de euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2026 au fost de 77,042 miliarde euro, față de 78,007 miliarde euro la 30 aprilie 2026.

Plățile scadente în luna iunie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 178 milioane euro.

