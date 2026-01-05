Rezervele valutare ale României au ajuns la 64,8 mld. euro la finalul anului 2025 . Aurul a rămas la 103,6 tone

Rezervele valutare ale României administrate de Banca Naţională a României (BNR) au scăzut în luna decembrie 2025, ajungând la 64,8 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de banca centrală. Comparativ, la finalul lunii noiembrie 2025, rezervele se situau la 65,408 miliarde de euro.

Cu toate acestea, nivelul rezervelor valutare rămâne semnificativ mai ridicat față de cel consemnat la finalul anului 2024, când acestea se ridicau la 62,135 miliarde de euro.

BNR arată că, în cursul lunii decembrie 2025, au fost înregistrate intrări de valută în valoare de 3,268 miliarde de euro.

Acestea au provenit, în principal, din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, precum și din alimentarea conturilor Ministerul Finanţelor, alături de alte operațiuni.

Pe de altă parte, ieșirile de valută au totalizat 3,876 miliarde de euro și au fost generate de modificări ale rezervelor minime în valută, plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută, precum și plăți efectuate din contul Comisia Europeană, printre altele.

Rezerva de aur, constantă ca volum, mai valoroasă ca preț

Nivelul rezervei de aur a României s-a menținut la 103,6 tone și în luna decembrie.

În contextul evoluțiilor de pe piețele internaționale, valoarea acesteia a crescut la 12,217 miliarde de euro, față de 12,011 miliarde de euro la finalul lunii noiembrie 2025.

Comparativ cu sfârșitul anului 2024, când aurul era evaluat la 8,356 miliarde de euro, creșterea este semnificativă.

Rezervele internaționale, ușor în scădere față de noiembrie

Rezervele internaționale ale României, care includ atât valutele, cât și aurul, au totalizat 77,017 miliarde de euro la 31 decembrie 2025.

Nivelul este ușor sub cel din noiembrie 2025 (77,419 miliarde de euro), dar peste cel înregistrat la finalul anului precedent, de 70,491 miliarde de euro.

Potrivit datelor BNR, plățile scadente în luna ianuarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directă sau garantată de Ministerul Finanțelor, se ridică la aproximativ 389 milioane de euro.

