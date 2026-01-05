Live TV

Rezervele valutare ale României au ajuns la 64,8 mld. euro la finalul anului 2025 . Aurul a rămas la 103,6 tone

Data publicării:
BNR
Sigla BNR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Rezerva de aur, constantă ca volum, mai valoroasă ca preț Rezervele internaționale, ușor în scădere față de noiembrie

Rezervele valutare ale României administrate de Banca Naţională a României (BNR) au scăzut în luna decembrie 2025, ajungând la 64,8 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de banca centrală. Comparativ, la finalul lunii noiembrie 2025, rezervele se situau la 65,408 miliarde de euro.

Cu toate acestea, nivelul rezervelor valutare rămâne semnificativ mai ridicat față de cel consemnat la finalul anului 2024, când acestea se ridicau la 62,135 miliarde de euro.

BNR arată că, în cursul lunii decembrie 2025, au fost înregistrate intrări de valută în valoare de 3,268 miliarde de euro.

Acestea au provenit, în principal, din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, precum și din alimentarea conturilor Ministerul Finanţelor, alături de alte operațiuni.

Pe de altă parte, ieșirile de valută au totalizat 3,876 miliarde de euro și au fost generate de modificări ale rezervelor minime în valută, plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută, precum și plăți efectuate din contul Comisia Europeană, printre altele.

Rezerva de aur, constantă ca volum, mai valoroasă ca preț

Nivelul rezervei de aur a României s-a menținut la 103,6 tone și în luna decembrie.

În contextul evoluțiilor de pe piețele internaționale, valoarea acesteia a crescut la 12,217 miliarde de euro, față de 12,011 miliarde de euro la finalul lunii noiembrie 2025.

Comparativ cu sfârșitul anului 2024, când aurul era evaluat la 8,356 miliarde de euro, creșterea este semnificativă.

Rezervele internaționale, ușor în scădere față de noiembrie

Rezervele internaționale ale României, care includ atât valutele, cât și aurul, au totalizat 77,017 miliarde de euro la 31 decembrie 2025.

Nivelul este ușor sub cel din noiembrie 2025 (77,419 miliarde de euro), dar peste cel înregistrat la finalul anului precedent, de 70,491 miliarde de euro.

Potrivit datelor BNR, plățile scadente în luna ianuarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directă sau garantată de Ministerul Finanțelor, se ridică la aproximativ 389 milioane de euro.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
protestatari in iran
5
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag drapel sua
AUR cere ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”: Sub conducerea lui Trump, influenţa americană s-a făcut resimţită
Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2020 au fost de 41,265 miliarde euro
Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice
rate credite banci inflatie
Ratele românilor ar putea scădea ușor din 2026, după ce indicele IRCC a coborât la 5,68% la final de 2025
intrarea in sediul BNR
Monedă de aur lansată de BNR: are valoarea nominală de 10 lei. Tema: „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”. Cât costă
2025-12-21-9432
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge semnături: „Ne e greu, având în vedere ruptura din SOS și POT”
Recomandările redacţiei
Ionut Dumitru
Ce se întâmplă cu bugetul dacă reforma pensiilor speciale nu trece de...
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței din New York.
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de...
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
ilustratie cu un bec aprins, monede si un calculator
Prețurile la electricitate ajung tot mai des sub zero în Europa. Ce...
Ultimele știri
Accident grav în Argeș. Opt oameni, între care cinci copii, au ajuns la spital
Înalta Curte a tras la sorți completurile de cinci judecători pentru 2026. Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare
Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Ce spune conducătorul BOR despre rolul Aghesmei Mari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Cât costă să zugrăvești un apartament cu două camere în 2026: estimări de preț pe materiale și manoperă
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...