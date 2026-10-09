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Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de euro. Reacția Guvernului

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Șantierul naval Damen Mangalia. Foto: Facebook
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Guvernul: Investițiile vor permite reluarea activității Radu Miruță: „Șantierul Naval Mangalia-2 Mai a fost salvat oficial” Câteva sute dintre foștii angajați vor să revină

Șantierul Naval Mangalia a fost vândut vineri, în urma unei licitații, companiei Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru 138.034.320,47 euro, fără TVA, a anunțat CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia. Guvernul a salutat achiziția și a afirmat că relansarea șantierului este importantă pentru securitatea României la Marea Neagră, pentru industria de apărare și pentru crearea de locuri de muncă.

„CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, anunță că a vândut șantierul astăzi, 9 octombrie 2026, în urma procedurii de licitație, la prețul de 138.034.320,47 euro, fără TVA. Câștigătorul licitației este Rheinmetall Real Estate România SRL”, a transmis CITR.

Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, a declarat că tranzacția oferă șantierului posibilitatea de a-și relua activitatea.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul dintre cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a afirmat acesta.

Rheinmetall a participat vineri pentru prima dată la o licitație organizată pentru vânzarea Șantierului Naval Mangalia.

Guvernul: Investițiile vor permite reluarea activității

După anunțarea rezultatului licitației, Guvernul a transmis că preluarea șantierului reprezintă un pas important pentru relansarea unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României.

Șantierul a trecut printr-o perioadă de dificultăți financiare, care a culminat cu intrarea în faliment și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați. Potrivit Executivului, investițiile planificate de Rheinmetall vor permite reluarea activității, crearea de locuri de muncă și transformarea unității de la Mangalia într-unul dintre principalele centre europene pentru construcția navelor militare.

„Relansarea Șantierului Naval Mangalia prezintă o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră. Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO”, a transmis Guvernul.

Preluarea șantierului este legată și de negocierile desfășurate în cadrul programului european SAFE. Guvernul susține că a condiționat achizițiile militare de la Rheinmetall de realizarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv de revitalizarea șantierului de la Mangalia.

România a semnat cu grupul german un contract în valoare de 920 de milioane de euro pentru construirea la Mangalia a patru nave militare. Proiectul este finanțat prin programul SAFE și trebuie finalizat până în 2030.

Executivul afirmă că negocierile au urmărit atât asigurarea echipamentelor necesare Armatei Române, cât și folosirea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naționale, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie.

Radu Miruță: „Șantierul Naval Mangalia-2 Mai a fost salvat oficial”

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale și ministrul interimar al Transporturilor, a transmis, într-o postare pe Facebook, că finalizarea procedurii de adjudecare a salvat șantierul. El a precizat că o ofertă discutată anterior era de 10 milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare fusese estimată la 85 de milioane de euro, iar datoria contestată ajungea la 190 de milioane de euro.

„L-am introdus în SAFE, iar astăzi procedura de adjudecare s-a încheiat. Nu pentru 10 milioane de euro, cât oferea inițial investitorul, și nici pentru 85 de milioane, cât era valoarea de lichidare, ci pentru 138 de milioane de euro. Pentru Armata Română, aici se vor produce patru nave până în 2030. Oamenii vor avea chiar mai multe locuri de muncă, șantierul va beneficia de investițiile necesare pentru a produce la standardele cerute de Armată, iar România își salvează de la dispariție cel mai mare șantier naval dintr-o țară europeană membră NATO”, a scris Miruță.

Acesta i-a mulțumit ministrului Economiei, Irineu Darău, despre care a spus că s-a implicat activ în finalizarea procedurii.

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Câteva sute dintre foștii angajați vor să revină

Înaintea anunțării rezultatului licitației, Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul de pe platforma șantierului, avertiza că întârzierile îi pot descuraja pe foștii salariați care vor să se întoarcă.

„Orice amânare descurajează salariații care ar mai dori să revină. Cei care nu mai vor să vină au deja loc de muncă, dar cei care doresc să se întoarcă urmăresc cu interes ce se întâmplă”, declara acesta pentru News.ro.

Potrivit liderului sindical, dintre cei aproximativ 1.000 de angajați disponibilizați în această vară, câteva sute sunt interesați să revină dacă activitatea șantierului va fi reluată.

Editor : A.D.

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