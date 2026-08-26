Live TV

Risc ridicat de recesiune a economiei, avertizează CFA România. Analiză după confirmarea ratingului de țară

Data publicării:
grafic al economiei
FOTO: Profimedia Images

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România s-a majorat cu 6,7 puncte la valoarea de 44,2 puncte, în luna iulie, în contextul confirmării rating-ului investment grade al României de către agenţiile de rating. În acelaşi timp, Indicatorul condiţiilor curente a crescut cu 8,1 puncte până la valoarea de 36,9 puncte, iar cel al anticipaţiilor cu 6,1 puncte, atingând valoarea de 47,9 de puncte. Există, însă, un risc ridicat de recesiune, avertizează Asociaţia CFA România.

„Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut (cu 6,7 puncte) în luna iulie, la valoarea de 44,2 puncte. Indicatorul condiţiilor curente s-a majorat cu 8,1 puncte până la valoarea de 36,9 puncte, iar cel al anticipaţiilor a crescut cu 6,1 puncte, atingând valoarea de 47,9 de puncte”, arată Asociaţia CFA România într-un comunicat de presă.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (august 2027) s-a redus faţă de valoarea înregistrată în exerciţiul anterior, ajungând la 6,32%, iar 90% dintre participanţi anticipează reducerea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia.

“Indicatorul de încredere a crescut în luna iulie, în contextul confirmării rating-ului investment grade al României de către agenţiile de rating. Consistent cu îmbunătăţirea încrederii în economie s-au îmbunătăţit semnificativ şi anticipaţiile inflaţioniste. În acelaşi sens au mers şi anticipaţiile de evoluţie a cursului de schimb şi a ratelor de dobândă. Însă economia va continua să stagneze, riscul de recesiune rămânând actual”, a declarat Adrian Codirlaşu, preşedinte al Asociaţiei.

Legat de cursul de schimb EUR/RON, 84% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 16% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,2901 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR.

Cât priveşte evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 69% dintre participanţi anticipează o stagnare în următoarele 12 luni iar 21% o scădere. În acelaşi timp, 74% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 11% că sunt corect evaluate.

Pentru 2026, deficitul bugetului de stat prognozat s-a redus faţă de exerciţiul anterior cu 0,2pp şi a înregistrat o valoare medie a anticipaţiilor de 6,2% din PIB.

CFA România precizează că anticipaţiile de creştere economică pentru anul 2026 au rămas în jurul lui 0%, ceea ce indică un risc ridicat de recesiune.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă şi o întrebare referitoare la anticipaţiile privind evoluţia preţului petrolului Brent în următoarele 12 luni, iar conform răspunsurilor, participanţii anticipează un preţ (media anticipaţiilor) de 87USD/baril. Însă incertitudinea rămâne extrem de ridicată, se arată în comunicat. Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 15 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni, iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 160 de societăţi membre ale CFA Institute, şi are misiunea de a promova interesele specialiştilor în investiţii şi de a menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională.

În prezent, Asociaţia CFA România are peste 265 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst.

Alte articole
Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”
Sebastian Boldea
Sistemul de termoficare din Capitală, într-un moment critic: o treime dintre blocurile din București nu au apă caldă
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care anulează unele obligații de TVA. Cine își poate recupera banii de la ANAF
Economia mondială rezistă crizei provocate de războiul din Iran, dar FMI avertizează că șocul energetic încă nu a fost depășit
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cseke attila sustine o conferinta de presa
Riscul de blocaj în primării. Cseke Attila: „Nu există...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
Drona Olimp
Un fragment de dronă a fost descoperit pe o plajă din Olimp. Momentul...
John Ratcliffe
Kremlinul spune de ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Dmitri...
Ultimele știri
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința primită de „creierul” rețelei, care risca 40 de ani de închisoare
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Parlamentarii s-au grăbit să modifice legea
Claudiu Năsui va depune jurământul de învestire vineri, în fața Maiei Sandu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Nazare ministrul Finantelor
Ministerul Finanțelor vede semne de stabilizare a economiei după scăderea PIB. Nazare: „Contracția economică s-a temperat”
monede cu procente
Cum arată economia României după primele șase luni din 2026. Analist economic: „Suntem încă în zona de supraviețuire”
Graph Showing downtrend, Business Idea Down, business finance concept, business decline
Consilier prezidenţial: Economia noastră nu merge grozav. E foarte posibil să încheiem anul cu o recesiune
Dan Motreanu.
Dan Motreanu, reacție după menținerea ratingului de țară: „Nu putem reveni la iluzia că există bani fără limită”
alexandru nazare
Alexandru Nazare avertizează că „riscurile rămân ridicate” după rapoartele Fitch și Moody’s: „Nu a fost o perioadă simplă”
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Dolly Parton și soțul ei nu au avut copii. Povestea unei decizii pe care nu au regretat-o: "Probabil aș...
Cancan
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Fanatik.ro
După 10 meciuri la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu: „Până atunci rămâne!”
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Ăsta e adevăratul motiv pentru care Dinamo l-a pierdut gratis pe puștiul care face furori în Liga 2: „Nu...
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
Ce spunea Dolly Parton în ultimul ei interviu, dat cu patru zile înainte să moară: "Am atâta lucruri pe care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Timpul în familie, cel mai prețios pentru ei. Ashton Kutcher și Mila Kunis, după-amiază perfectă alături de...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului