ROeWallet va fi lansat oficial în ianuarie 2027. Ce documente vor putea avea românii pe telefon

Românii își vor putea accesa pe telefon datele de identitate, permisul de conducere și informațiile privind domiciliul sau reședința prin ROeWallet, noul portofel european pentru identitate digitală. O versiune beta a aplicației va fi lansată pe 22 decembrie, iar lansarea oficială este programată pentru 14 ianuarie 2027, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Calendarul operaționalizării ROeWallet a fost prezentat joi în ședința Guvernului, printr-o notă de informare. Aplicația va putea fi descărcată pe telefoanele cu sisteme de operare iOS și Android.

„Este o aplicație dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne, care va permite cetățenilor să aibă pe telefonul mobil datele de identificare personală și primele documente și atestate în format digital. Mai exact, prin această aplicație, cetățenii vor putea să își acceseze și să își prezinte datele de identitate, permisul de conducere în format digital și informațiile privind domiciliul și reședința. Aplicația va include și o funcționalitate de verificare a vârstei", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, în briefingul de după ședința de Guvern.

Versiunea beta va fi testată de un grup restrâns

ROeWallet va fi lansat inițial, pe 22 decembrie, pentru un număr limitat de utilizatori. În aceeași perioadă va începe procesul de certificare a soluției.

La lansarea oficială din 14 ianuarie 2027, aplicația ar urma să permită emiterea și prezentarea datelor de identificare, a permisului de conducere mobil și a informațiilor privind domiciliul și reședința, precum și verificarea vârstei.

Din februarie 2027 vor fi introduse treptat semnătura electronică bazată pe un certificat calificat, noi atestate electronice și posibilitatea integrării cu alte platforme.

Proiectul a depășit deja etapa inițială de dezvoltare. Prima versiune a aplicației pentru iOS și Android a fost prezentată în perioada 29-30 octombrie la un eveniment al Comisiei Europene, iar mediul de testare destinat operatorilor economici a devenit funcțional la începutul lunii noiembrie.

Echipele MAI lucrează în prezent la infrastructura de producție, la emiterea datelor de identificare și a primelor atestate electronice, precum și la integrarea cu sistemele dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Documentația necesară certificării este pregătită împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Certificarea completă este prevăzută pentru decembrie 2027

Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să pună la dispoziția cetățenilor cel puțin un portofel european pentru identitate digitală până în decembrie 2026. România urmărește să îndeplinească această obligație prin versiunea beta a ROeWallet, programată cu două zile înaintea termenului de 24 decembrie menționat de Guvern.

Nota prezentată Executivului precizează însă că soluția națională trebuie să fie certificată și să ofere toate funcționalitățile prevăzute de regulamentul european până în decembrie 2027.

Pe termen lung, portofelul digital va putea include mai multe tipuri de atestate electronice. Regulamentul european enumeră, printre exemple, pașaportul, autorizațiile, diplomele, cardurile de sănătate, polițele de asigurare, biletele sau voucherele. Documentul nu stabilește însă că toate acestea vor fi disponibile în România încă de la lansarea aplicației.

Proiectul are nevoie de fonduri și personal suplimentar

ROeWallet a fost dezvoltat până acum din resursele instituțiilor implicate și cu sprijinul Comisiei Europene. MAI arată că, din 2027, vor fi necesare alocări bugetare suplimentare pentru extinderea funcționalităților, mentenanță, suport tehnic și certificare.

Autoritățile analizează și finanțarea proiectului din fonduri europene. O propunere însoțită de buget a fost transmisă Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru evaluare.

Totodată, proiectul de ordonanță privind funcționarea ecosistemului ROeWallet, aflat în procedură de transparență decizională, prevede angajarea unor specialiști în dezvoltarea aplicațiilor mobile și a portofelelor digitale, precum și a personalului care va oferi asistență utilizatorilor. Documentul propune înființarea unor posturi noi și derogări de la restricțiile privind ocuparea posturilor vacante până la 31 decembrie 2029.

Guvernul susține că aplicația trebuie să le ofere utilizatorilor control asupra propriilor informații și posibilitatea de a folosi documentele digitale inclusiv în alte state ale Uniunii Europene, în condiții de securitate și protecție a datelor personale. NOTA-1.pdf

Editor : A.D.