România a avut a doua creștere economică după Malta. Economia Germaniei, sub zero

România a obținut în al treilea trimestru al anului a doua creștere economică din UE, poziționându-se însă mult în spatele primei clasate, Malta. Inflația din România a fost însă dublă față de cea din țara mediteraneană. Patru țări UE au înregistrat o scădere a PIB, în condițiile în care America a înregistrat creștere economică semnificativă. Aceasta a fost de 0,9%, față de 0,2% cea din zona euro.

Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul al treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai puternice ritmuri de creştere fiind Malta (3,6%) şi România (1,9%), arată datele preliminare publicate vineri de Eurostat.



Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, PIB a crescut cu 1,6% în zona euro şi cu 1,8% în UE.



Economia Statelor Unite a depășit cu mult performanțele celei a UE. In al treilea trimestru din 2018, PIB SUA a crescut cu 0,9% față de trimestru precedent, după un al doilea trimestru în acre majorarea a fost de 1%. An la an, economia americană a crescut în al treilea trimestru cu 3%.

Au existat și țări ale căror performanțe au fost negative în al treiea trimestru. Economia Lituaniei a scăzut cu0,3% cea a Germaniei și Suediei cu câte 0,2% iar a Italiei cu 0,1%.

