România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE în iulie. Carburanții au înregistrat cea mai mare scădere

România a înregistrat în iulie 2026 cea mai puternică scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană, de 5,7%, în timp ce media blocului comunitar a indicat o creștere de 1%. Față de luna iunie, însă, vânzările din România au avansat cu 0,8%, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană. Scăderi în ritm anual au fost înregistrate în România, de 5,7%, Germania, de 2,5%, Italia, de 1%, și Spania, de 0,7%.

De la o lună la alta, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,6% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană în iulie 2026, comparativ cu iunie 2026.

Cu toate acestea, țările membre cu cele mai importante creșteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost Letonia, cu 2,5%, Cipru, cu 2%, Luxemburg, cu 1,8%, Slovenia, cu 1,7%, Croația, cu 1,4%, Ungaria, cu 1%, Malta și Belgia, ambele cu 0,9%, și România, cu 0,8%.

Vânzările de carburanți au scăzut cu 7%

Conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, serie brută, a înregistrat în iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, o scădere pe ansamblu de 6,2%.

Evoluția a fost determinată de scăderile înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, de 7%, la vânzările de produse nealimentare, de 6,4%, și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, de 5,4%.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie ajustată în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut cu 6,1% în iulie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025.

Scăderi au fost înregistrate la vânzările de produse nealimentare, de 6,7%, la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, de 5,8%, și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, de 4,4%.

Cifra de afaceri a crescut față de luna precedentă

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a crescut în iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 7%, datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, de 12,7%, la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, de 7,6%, și la vânzările de produse nealimentare, de 4,1%.

În seria ajustată în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,8% în iulie 2026, comparativ cu luna precedentă.

Avansul a fost susținut de creșterea cu 2,2% a comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate și de majorarea cu 0,9% a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun. Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,1%.

Editor : A.D.