Live TV

România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE în iulie. Carburanții au înregistrat cea mai mare scădere

Data publicării:
cos-cumparaturi-supermarket-profimedia
FOTO: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Vânzările de carburanți au scăzut cu 7% Cifra de afaceri a crescut față de luna precedentă

România a înregistrat în iulie 2026 cea mai puternică scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană, de 5,7%, în timp ce media blocului comunitar a indicat o creștere de 1%. Față de luna iunie, însă, vânzările din România au avansat cu 0,8%, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană. Scăderi în ritm anual au fost înregistrate în România, de 5,7%, Germania, de 2,5%, Italia, de 1%, și Spania, de 0,7%.

De la o lună la alta, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,6% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană în iulie 2026, comparativ cu iunie 2026.

Cu toate acestea, țările membre cu cele mai importante creșteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost Letonia, cu 2,5%, Cipru, cu 2%, Luxemburg, cu 1,8%, Slovenia, cu 1,7%, Croația, cu 1,4%, Ungaria, cu 1%, Malta și Belgia, ambele cu 0,9%, și România, cu 0,8%.

Vânzările de carburanți au scăzut cu 7%

Conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, serie brută, a înregistrat în iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, o scădere pe ansamblu de 6,2%.

Evoluția a fost determinată de scăderile înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, de 7%, la vânzările de produse nealimentare, de 6,4%, și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, de 5,4%.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie ajustată în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut cu 6,1% în iulie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025.

Scăderi au fost înregistrate la vânzările de produse nealimentare, de 6,7%, la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, de 5,8%, și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, de 4,4%.

Cifra de afaceri a crescut față de luna precedentă

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a crescut în iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 7%, datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, de 12,7%, la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, de 7,6%, și la vânzările de produse nealimentare, de 4,1%.

În seria ajustată în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,8% în iulie 2026, comparativ cu luna precedentă.

Avansul a fost susținut de creșterea cu 2,2% a comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate și de majorarea cu 0,9% a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun. Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,1%.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
4
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
peter magyar profimedia
Ungaria le va oferi în continuare azil bărbaţilor ucraineni de vârstă militară, contrar deciziei UE
serghei lavrov
Serghei Lavrov consideră că UE s-a transformat într-un „bloc militar antirus”: „NATO caută un motiv pentru a-şi prelungi existenţa”
claudiu manda psd
Claudiu Manda: România nu trebuie să plătească pentru funcţia niciunui om din USR
oana toiu
Oana Țoiu avertizează UE asupra intrărilor repetate ale dronelor rusești în România și cere întărirea Flancului Estic
Ministrul Finanțelor, Barna Tanczos.
Tanczos Barna propune negocieri cu Comisia Europeană pentru un moratoriu: „Să rămânem pe deficitul de anul acesta”
Recomandările redacţiei
camera deputatilor parlament
Traseism în Parlament: În doar cinci luni, 19 aleși și-au schimbat...
o mana de femeie pe pompa de carburanti
Cel mai mare preț la benzină din istorie: carburanții s-au scumpit...
Sorin Grindeanu.
Grindeanu spune că este pregătit să facă o majoritate pentru...
fratii tate
Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Procurorii cer...
Ultimele știri
Un fragment de dronă a ajuns pe plaja Modern, adus de valuri. Ce spun autoritățile
Richard O'Sullivan, unul dintre starurile comediei britanice, a murit la 82 de ani
Cântăreaţa Dana Marijuana a fost condamnată la peste 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Idei de ținute pentru prima zi de școală. Ce se poartă în 2026
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Meme Stoica, de la FCSB la Dinamo? „I-am zis lui Borcea!” Culisele unei mutări-șoc
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Olimpiu Moruţan, ofertă uriaşă de la o echipă de cupele europene! Decizia luată de mijlocaşul Rapidului...
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Viteza la care mașina începe să „mănânce” serios carburant. Cât consumi la 90, 110, 130 și 140 km/h
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
Pro FM
Cum arată Alanis Morissette la 30 de ani de la lansarea piesei "Ironic". E în centrul unui scandal cu droguri...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
JD Vance, atac subtil la adresa lui Joe Biden. Ironia strecurată când vorbea despre ceremoniile de la 11...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar 3 minute zilnice din acest exercițiu fizic poat face diferența. Ar putea încetini îmbătrânirea
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Laurette a fost externată după 14 zile de spital. „Fiecare zi în care sunt acasă este un pas înainte”