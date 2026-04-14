România a câștigat arbitrajul privind proiectul Casa Radio. Ministrul Finanțelor: „Am evitat pierderea a sute de milioane de euro”

România a câștigat arbitrajul internațional privind proiectul Casa Radio din București, evitând plata unor despăgubiri de sute de milioane de euro, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a descris decizia drept „o corecție importantă a unor erori din trecut”, subliniind că statul român a reușit să protejeze banii publici într-un dosar cu o miză financiară uriașă.



„România risca să plătească sume foarte mari, însă prin modul în care ne-am apărat am reușit să evităm această pierdere. Este un rezultat important care înseamnă, în concret, protejarea banilor publici”, a transmis ministrul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tribunalul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins cererea de despăgubiri de aproximativ 385 de milioane de euro formulată de dezvoltatorul israelian Plaza Centers, într-un arbitraj deschis în 2022.

Compania a precizat că decizia a fost luată cu majoritate și s-a bazat pe constatări privind conduita sa și pe anumite acorduri istorice menționate în dezvăluiri publice din perioada 2016-2020. Tribunalul a decis, de asemenea, ca fiecare parte să își suporte propriile costuri de arbitraj. Plaza Centers a anunțat că analizează hotărârea și ia în calcul pașii următori.

Disputa continuă în instanță

Hotărârea ICSID vizează doar acțiunea inițiată de investitor împotriva statului român. În paralel, există un alt litigiu, în care România solicită rezilierea contractului și plata unor despăgubiri, dosar aflat pe rolul Curții de Arbitraj Internațional de la Londra.

Prima înfățișare este programată pentru mai 2027. Decizia ICSID reduce riscurile financiare imediate pentru statul român, însă conflictul juridic legat de proiectul Casa Radio nu este închis definitiv.

Ministrul Finanțelor a precizat că același investitor este implicat și în această a doua procedură, în care România încearcă să recupereze prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro.

Proiectul „Dâmbovița Center” a fost lansat în 2004, în baza unui parteneriat public-privat inițiat de Guvernul de la acea vreme. Plaza Centers deținea 75% din acțiuni, Compania Națională de Investiții avea 15%, iar restul aparțineau unor investitori turci.

Clădirea Casa Radio a fost concesionată pentru 49 de ani, iar planurile vizau dezvoltarea unui complex de mari dimensiuni, cu trei clădiri de 26, 30 și 34 de etaje, un mall, o roată panoramică, o fântână cu jocuri de lumini, un hotel de cinci stele și o clădire destinată autorităților locale.

Proiectul nu a mai fost dus la capăt, în principal din cauza dificultăților financiare ale dezvoltatorului, iar imobilul a rămas în stare de ruină. Investitorul susținea că a alocat aproximativ 85 de milioane de euro, fără costul achiziției companiei, însă lucrările nu au fost demarate.

Tranzacții eșuate, controverse și declin

În 2019, Plaza Centers a încercat să își vândă participația către AFI Europe, într-o tranzacție estimată la 60 de milioane de euro, însă aceasta nu s-a finalizat. Tranzacția era condiționată de mai multe elemente, inclusiv aprobarea Guvernului și modificarea unor parametri ai proiectului.

În decembrie 2025, compania a anunțat prelungirea acordului cu AFI Europe până la 31 decembrie 2026, fără ca vânzarea să fie finalizată. Ulterior, statul român a decis să ceară rezilierea contractului printr-o acțiune deschisă la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra.

Proiectul a fost marcat și de controverse. Fostul acționar majoritar al Plaza Centers, Elbit Imaging, a fost amendat cu 500.000 de dolari de autoritățile americane într-un dosar privind posibile încălcări ale legislației anticorupție.

Potrivit acuzațiilor, ar fi fost efectuate plăți de aproximativ 14 milioane de euro către consultanți în legătură cu proiectul Casa Radio.

În România, procurorii au deschis o investigație, însă au clasat ulterior dosarul, motivând că nu există probe privind fapte de dare de mită.

După intrarea în insolvență în perioada 2013-2014, Plaza Centers a început să își reducă activitatea pe piața locală, vânzând mai multe active. În total, compania investise peste 300 de milioane de euro în România, inclusiv în proiectul Casa Radio, clădirea Palazzo Ducale și complexul Radisson, vândut în 2017.

Grupul Elbit Imaging, din care făcea parte Plaza Centers, a fost fondat de miliardarul israelian Mordechay Zisser, care a pierdut controlul companiei în 2013, în urma unor datorii de peste 520 de milioane de euro.

Zisser a murit în 2016, iar compania a ajuns ulterior în portofoliul unor fonduri de investiții.

„În vremuri în care fiecare leu contează, astfel de rezultate înseamnă resurse critice pentru România”, a mai transmis Alexandru Nazare, subliniind importanța deciziei pentru protejarea bugetului de stat.

Editor : A.D.