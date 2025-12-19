Live TV

România a depus a patra cerere de plată din PNRR, anunță Dragoș Pîslaru. Ce ținte şi jaloane sunt vizate

Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
PNRR: cereri de plată și sumele alocate României

România a depus oficial cea de-a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 2,62 miliarde de euro, care include 62 de ținte și jaloane exclusiv din componenta de bani europeni nerambursabili, a anunțat vineri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, vineri, 19 decembrie, la ora 20:06. Ea conţine un număr de 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare totală de 2,62 miliarde Euro. Mai exact: 2.620.279.973 Euro. Aceasta este suma de bani europeni pe care o aşteptăm să intre în contul României”, a anunţat, vineri seară, ministrul Dragoş Pîslaru, printr-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit ministrului, „implementarea PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României, de succesul căruia depinde dezvoltarea economiei naţionale, din mai multe perspective: infrastructură, sănătate, educaţie, mediu, digitalizare, cultură, energie şi eficienţă energetică”. Pîslaru a arătat care sunt principalele ţinte şi jaloane din CP4:

  • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: Adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern pentru reabilitarea a 13 baraje existente şi pentru lucrările de modernizare a protecţiei împotriva inundaţiilor;
  • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: Înfiinţarea şi dezvoltarea birourilor pentru ghişeele unice pentru furnizarea de servicii de consiliere în domeniul energiei;
  • Ministerul Energiei: Finalizarea listării unui pachet de până 15% din acţiunile Hidroelectrica;
  • Ministerul Justiţiei: Intrarea în vigoare a legilor justiţiei, Rata de ocupare a 85% din posturile de procuror din cadrul DNA, Investiţii pentru digitalizarea sistemului judiciar;
  • Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice: Implementarea formularelor naţionale electronice în procedurile de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia UE, operaţionalizarea organismelor de achiziţii centralizate;
  • Ministerul Finanţelor: Finalizarea analizei cheltuielilor în sectoarele sănătăţii şi educaţiei şi o analiză sistematică a cheltuielilor în toate sectoarele, formare personal ANAF în domeniul managementului riscurilor, operaţionalizare BID, reforma fiscală generală.
  • Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: Instrumente financiare pentru sectorul privat - Operaţiunile de finanţare sau de investiţii în valoare de cel puţin 100 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului;
  • Autoritatea Naţională pentru Cercetare: completarea legislaţiei privind cercetarea ştiinţifică si dezvoltarea tehnologică, punerea în aplicare şi evaluarea planurilor de acţiune de către instituţiile care au aderat la Carta europeană a cercetătorilor şi la Codul de recrutare a cercetătorilor;
  • Ministerul Culturii: Intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural;
  • Ministerul Sănătăţii: 2000+ cabinete de medici de familie renovate şi/sau dotate cu echipamente medicale; aprobarea pachetului de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile de acordare a asistenţei medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale, dispozitivele şi tehnologiile de asistare în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;
  • Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale: 50 de centre comunitare modernizate (centre de zi şi centre de recuperare neuromotorie pentru persoanele cu dizabilităţi);
  • Secretariatul General al Guvernului: continuarea reformei companiilor de stat prin creşterea transparenţei, numiri în funcţiile de conducere pe baza criteriilor de performanţă, precum şi luarea deciziilor cu privire la viitorul acestora exclusiv în funcţie de analize care au la bază indicatori financiari şi non-financiari; un nou sistem de gestionare strategică şi de planificare strategică este operaţional în toate ministerele, funcţionari publici calificaţi să îndeplinească funcţia de „experţi în dezvoltare durabilă” în instituţiile publice de la nivel central şi local;
  • Ministerul Educaţiei: Intrarea în vigoare a pachetului legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată”, instruirea a 45.000 de utilizatori ai Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) şi ai instrumentului informatic MATE.
  • Ministerul Transporturilor şi Infrastructuri: adoptarea legislaţiei privind taxa de poluare şi încurajarea achiziţionării vehiculelor nepoluante.

Potrivit ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, termenul de răspuns din partea Comisiei este de maxim 60 zile. „În paralel, ne asigurăm că ne pregătim temeinic pentru paşii următori. Aşa cum deja ştiţi, toate proiectele PNRR pot fi urmărite transparent de către oricine, oricând, în tabloul de bord: https://mfe.gov.ro/pnrr-dashboard/”, a mai transmis ministrul.

PNRR: cereri de plată și sumele alocate României

Prima cerere de plată PNRR pentru România, în valoare de 3 miliarde de euro, a fost trimisă Comisiei Europene în 31 mai 2022 şi aprobată în septembrie 2022, acoperind 21 de jaloane şi ţinte.

În 15 decembrie 2022, România a depus a doua cerere de plată, în valoare de 3.227.690.000 euro, care a fost condiţionată de îndeplinirea a 51 de ţinte şi jaloane aferente primelor două trimestre din 2022. Cererea a fost evaluată pozitiv în iunie 2023.

A treia cerere de plată a fost trimisă în decembrie 2023, dar plata pentru aceasta s-a făcut parţial. Până în 28 noiembrie trebuiau îndeplinite toate jaloanele aferente, însă România nu a finalizat jalonul 215, referitor la pensiile magistraţilor. Deocamdată, nu se ştie exact dacă banii vor fi sau nu primiţi de la Comisia Europeană, având în vedere că abia în 28 decembrie CCR discută legea referitoare la pensiile de serviciu ale magistraţilor.

Suma alocată României România pentru implementarea PNRR este de 28,5 miliarde de euro prin PNRR, din care 13,6 miliarde euro sub formă de granturi şi 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene coordonează tehnic la nivel naţional implementarea PNRR. Ţintele şi jaloanele asumate de România în cadrul PNRR trebuie implementate de 20 de coordonatori de reforme şi de investiţii: ministerele şi alte autorităţi publice centrale.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
2
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
graniceri rusi - estonia
3
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
cabinet medical
4
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
F-16 Turcia
5
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PNRR steag UE
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR
garda de mediu scaner mobil camion de marfa
Garda de Mediu a testat noul scaner mobil cu raze X în apropierea frontierei. A verificat camioane de marfă, inclusiv pentru radiații
impozit
Impozitarea clădirilor rămâne la fel până în 2027. Primăriile trebuie să stabilească taxele pentru 2026 până la 31 decembrie
Students working in class
Guvernul suplimentează bursele sociale cu 60 de milioane de euro. Studenții cer fonduri mai mari în bugetul pe 2026
ciucu bolojan orban burduja
Bolojan: „Realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri mai mari”. Ce spune despre intrarea lui Orban și Pîslaru în PNL
Recomandările redacţiei
coonvoi militar american pe autostrada
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a...
radu miruta in pardesiu
O organizație pentru drepturile romilor face plângere la CNCD...
BUCURESTI - PNL - CONDUCERE INTERIMARA - 25 NOI 2024
Demisii la vârful PNL Constanța. Bolojan: Am discutat situaţia, după...
donald trump nicusor dan presidency ro
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan și Donald Trump va avea loc în prima...
Ultimele știri
„Pelicot” al Germaniei. Bărbat, condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a drogat și violat soția, apoi a pus imaginile pe internet
Rubio temperează așteptările pe măsură ce se reiau negocierile între SUA, Rusia și Ucraina. „Nu e războiul nostru. E pe alt continent”
Bărbat din Reghin, plasat sub control judiciar 60 de zile pentru postarea de mesaje antisemite în online
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Celebra jucătoare de tenis se iubește cu un fost fotbalist de la CS Mioveni: ”Mi-a plăcut foarte mult”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Statul bagă 300 de milioane de euro în prize. ”Revoluția” pe care o pregătește guvernul pe drumurile publice
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...